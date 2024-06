Gir a la dreta

Votacions. / JOAN CORTADELLAS

Ja fa temps que estem veient com la dreta i, el que és pitjor, l’extrema dreta, treu el cap en el panorama polític sense cap mena de vergonya. Però, sembla que els resultats d’aquests darrers comicis europeus han fet saltar les alarmes. En les darreres setmanes, ens fem farts d’escoltar tertúlies radiofòniques i comentaris en premsa on s’analitzen les causes de tot plegat.

Els articles d’opinió, més o menys partidistes i discursos polítics, buits de contingut, no ajuden gaire formar-nos una opinió objectiva. Tampoc ajuden les sobretaules i trobades de bars, però és cert que, amb una miscel·lània de tot plegat, hom pot fer-se una idea de per on van els trets. Podem estar d’acord en el fet que tot plegat és a causa d’un canvi generacional, de costums i mentalitats, on la globalització i les barreges culturals hi tenen molt a veure. Però, crec que, al revés del que llegeixo i escolto, el gir cap a la dreta arriba de la franja d’edat més alta, d’aquells que varen passar de puntetes pels darrers temps del franquisme, sense arribar a copsar el seu terror.

Són els de la cultura de l’esforç i l’estalvi, els que varen voler ser millors que els pares i que ara es rebel·len contra les actuals polítiques, on les càrregues impositives, directes o indirectes, són cada cop més pesades, al mateix temps que hi ha més gent que viu del sistema. I, enyorats de temps anteriors, es creuen amenaçats per altres cultures i no entenen que els delinqüents es passegin immunes per davant de la Justícia. Són els que pensen que abans les coses eren millors i potser no els falta raó, però obliden que els règims totalitaris són els que destrossen les llibertats.

Els joves, en canvi, que ja han viscut les barreges culturals des de les escoles, valoren més el temps lliure, viure al dia i les influències de les xarxes socials fan que pensin que el seu model de vida i el seu futur no canviarà per decisions de quatre polítics que parlen més que fan i que estan molt allunyats dels seus models. Per això prefereixen passar les jornades electorals mirant les pantalles que anant a una escola de mal record, amb unes arcaiques cortines i paperetes. I això només ho aturarem si aconseguim acostar el jovent a les urnes. El món té tendència a girar cap a la dreta i el pitjor de tot és que, com diu el codi de circulació viària, sembla que tinguin preferència.