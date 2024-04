La IA opina

Presentació de la intel·gència artificial. / Arxiu

Els boomers hem tingut la sort de viure el naixement de la tecnologia informàtica i, si la vida ens dona camí, esperem veure coses que, a hores d’ara, creiem impensables. El darrer descobriment és l’anomenada IA (intel·ligència artificial) la qual, segons m’expliquen, és capaç d’arribar a conclusions precises, processant dades senzilles.

No vull dir allò de «No sé on anirem a parar», que deien els avis, però, certament, estem arribant a extrems que comencen a assimilar-se als guions de les pel·lícules futuristes dels anys 80 en què les màquines, creades pels humans, ens superaven.

Sobretot, veient com la «intel·ligència natural» cada dia està més absent entre l’espècie humana.

El darrer que he sabut de la IA, a l’Instagram de l'EMPORDÀ, és que ha gosat valorar alguns aspectes de la nostra comarca i aquí és on ha començat a fer-me pensar.

Segons ella, les cinc ciutats menys atractives són: Figueres, Roses, Llançà, Empuriabrava i el Port de la Selva, curiosament les més visitades pels turistes, però també de les més poblades i que han patit més desequilibris urbanístics. També ha valorat les millors platges, on la classificació ha estat encapçalada pel Port de la Selva, seguida de Roses, Cadaqués, Sant Pere Pescador i la Gola de Llançà.

"El darrer que he sabut de la IA, a l’Instagram de l'Empordà, és que ha gosat valorar alguns aspectes de la nostra comarca i aquí és on ha començat a fer-me pensar"

Tenim una costa tan maca, que qualsevol opció hauria valgut però, a la meva llista, hi hauria variacions. I, per acabar d’arrodonir-ho, també opina sobre els millors monuments, on el pòdium està format pel castell de Peralada, Sant Pere de Rodes i les ruïnes d’Empúries, seguides del far de Roses i el cap de Creus.

La meva conclusió personal és que no cal ser la IA, ni tan sols massa llest, per triar aquestes opcions. No podem negar que l’evolució informàtica ens ha millorat molts aspectes de la nostra vida i estic a favor que l’evolució continuï de forma controlada. Però, a jutjar pel que he vist fins ara, malgrat la seva gran capacitat per l’anàlisi, em pregunto si la IA, una cosa apàtrida, sense pares, fills ni amics i sense un desenvolupament emocional, podrà algun dia expressar sentiments, com ho faria una persona o, fins i tot, alguns animals.

Altres noticies de Raül Garrido Això ho sap tothom Amb l’aigua al coll Això ho sap tothom Sense espàrgols

Si mai arriba a poder fer-ho, potser aquestes llistes les farà diferents.