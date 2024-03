Un pení per a tothom

Imatge de la bola del Pení. / Gerard Blanche - Montseny Empordà

Aquest 21 de març arriba la primavera... i alguna cosa més. Per cert, sempre havia cregut que la primavera arribava per aquestes dates, però darrerament diuen que la primavera meteorològica comença l’1 de març. Coses. La qüestió és que, coincidint amb aquesta data, es posen de llarg els Amics del Pení i Cap de Creus. Una nova associació que es presenta en públic a Roses, però amb la voluntat de presentar-se amb els amics (i amigues) d’altres localitats del cap de Creus, a les seves respectives viles, per tal que tothom se senti partícip d’aquesta iniciativa que pretén ser, més que una associació, un pal de paller, on s’aixopluguin, coordinin, interaccionin, enxarxin, etc., totes aquelles persones i entitats que se sumen a la iniciativa i declaració que es presentarà, per tal de recuperar per a usos civils (públics), la part abandonada de la base militar EVA nº 4, de l’Exèrcit de l’Aire. I com si ja tinguéssim (aquest és un dels objectius) un hotel d’entitats on ens trobem plegats quan volem, respectant l’espai de cadascú.

Certament, la iniciativa és de llarg recorregut. I, per tant, requerirà molta paciència, mirada llarga, voluntat de sinergia (molta voluntat, per damunt de posicionaments particulars) i sobretot persones, entitats i societat civil, que ajudin a fer possible una bona proposta, per llavors sí, presentar-la a les institucions, però no abans. Seria mal conseller fer-ho amb pressa per més que faci 15 anys que la zona està abandonada i 12 que es van començar a fer gestions. Gestions que, no en dubto, es van fer amb la millor de les intencions, però que el pas del temps ha deixat oblidades i segurament superades.

Doncs bé, ara tenim l’oportunitat de tornar a començar, fent-ho amb el màxim de sinergia social i que no es vegi ni com una iniciativa política, per legítima que sigui, ni com una iniciativa en diferit amb interessos privats.

En aquest sentit, haurà de quedar clar que aquesta nova Associació no és cap marca blanca de cap institució, partit, empresa, ajuntament o del Parc Natural de Cap de Creus, amb qui s’haurà de complementar òbviament i haurà de col·laborar. Els Amics del Pení i Cap de Creus tenen com a centre de la seva activitat les persones que han viscut i treballat al Pení i cap de Creus, les quals hi viuen i treballen tot l’any i les que esperem, fruit d’aquesta iniciativa, que acabin vivint i treballant aquí, també, tot l’any. I, per descomptat, les que ja han treballat prou, i ja jubilades, necessiten una bona qualitat de vida per poder arribar a longeves.