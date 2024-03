Una associació reclama usos cívils per a la part abandonada de la base militar del Pení de Roses

L'Alt Empordà compta amb una nova associació: els Amics del Pení i cap de Creus. L'entitat, que té el suport d'unes 70 persones i 20 entitats, es presentarà en societat aquest dijous 21 de març, a les 18.30 hores, a la SUF de Roses.

L'associació s'ha constituït arran del pòsit, expectatives i noves línies d'acció que està deixant l'exposició fotogràfica La petjada dels americans del Penía Roses i més enllà. Una mostra que aviat arribarà a la Cate de Figueres, el mes d'abril. Després passarà per la seu del Parc Natural de Cap de Creus, pel CAT de Vilajuïga, el mes de maig, i per Cadaqués, el juny.

Malgrat que l'acte central de presentació té lloc aquest dijous, la voluntat de la nova associació és fer presentacions locals amb les entitats de diferents localitats del cap de Creus, que donen suport a aquesta iniciativa en xarxa.

Declaració pública

Aprofitant aquesta embranzida i altres línies d'acció en curs —com ara la recuperació d'objectes dels americans del Pení i dels estadants dels antics masos del Pení i cap de Creus, per a la seva museïtzació— també s'aprofitarà la presentació per fer una declaració pública, anomenada Declaració de Primavera: Roses puja al Pení, el Pení baixa a Roses. L'objectiu és "recuperar per a usos civils (i públics) la part abandonada de la base militar EVA núm. 4", segons l'entitat. Qui farà la intervenció central serà Toni Salamanca impulsor i president d'Amics del Pení i cap de Creus i comissari de l'exposició.