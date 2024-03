Salvador Dalí guanya espai a la seva ciutat

La casa Giralt Ventolà i el Teatre Museu Dalí. / Fundació Gala-Salvador Dalí

El mes de maig passat, en un dinar amb periodistes a Barcelona, el president de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader, no va tancar les portes a posar en marxa un quart museu per poder encabir la nombrosa obra del pintor que la institució té al seu fons. «Tenim el contingut, però ens falta el continent», va dir Mercader en un comentari, que no volia ser cap anunci. Ni tan sols una declaració d’intencions. Però que, en canvi, va aparèixer en molts titulars i va disparar més d’una alarma a Figueres. «És una errada», deia l’alcalde Jordi Masquef en una entrevista amb l’Empordà sobre la possibilitat que la fundació obrís un quart centre – a Barcelona?– més enllà del Teatre-Museu Dalí de Figueres de Portlligat i de Púbol. Avui, deu mesos més tard, ha quedat clar el que sempre havien defensat tant Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, com la resta de caps visibles de la Fundació. Començant pel mateix Mercader. L’aposta de la Fundació Gala-Salvador Dalí per Figueres és ferma i la compra de la casa Giralt Ventolà n’és la darrera prova. Un edifici de 943 m² construïts i 268 m² de patis que, situat just a tocar de l’actual Teatre-Museu, permetrà guanyar espai expositiu i millorar l’experiència daliniana del milió de persones que, oblidada la pandèmia, arriben cada any a Figueres atrets per l’obra del geni nascut a la casa del carrer Monturiol.

Ni a l’Ajuntament de Figueres li va agradar que Mercader no tanqués, de cop, la porta a un quart museu Dalí a Barcelona, ni la Fundació Gala-Salvador Dalí va acabar de veure amb bons ulls el projecte municipal de la Casa Natal. Diferents punts de vista que, però, no han d’amagar que Figueres necessita la fundació i la fundació necessita Figueres. Caminar plegats és l’única direcció possible. I en aquest camí la compra de la casa Giralt Ventolà per part de l’entitat que dirigeix Jordi Mercader no deixa de ser una bona notícia. Per a la Fundació Gala-Salvador Dalí i per a la ciutat de Figueres.