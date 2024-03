La Fundació Gala Salvador Dalí ha tancat el cercle de l'illa d'edificis que envolten el Teatre Museu Dalí de Figueres amb l'anunci de la signatura del compromís de compra de la casa Giralt Ventolà del carrer Sant Pere 25, ubicada a la cruïlla del carrer Maria Àngels Vayreda i la plaça del Museu, segons ha anunciat amb un comunicat.

L'entitat ha informat oficialment «el compromís d’adquisició de l’edifici contigu al Teatre-Museu Dalí. La casa Giralt Ventolà consta de 943 m² construïts i 268 m² de patis. L’objectiu d’aquesta operació és ampliar de manera significativa els espais destinats a les funcions pròpies de la Fundació i el museu».

Nova dimensió

Aquesta operació immobiliària genera una nova dimensió estratègica en la gestió i difusió del patrimoni dalinià, ja que amb aquesta adquisició la Fundació guanyarà espai per a generar nous serveis o ampliar els existents. L'opció de compra s'ha tancat a partir de l'acord amb la família Esteba Bech de Careda, propietària d'aquest edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) que va ser construït al voltant de 1891, al segle XIX, seguint l'eclecticisme arquitectònic. És obra de Josep Cordomí i Francesc Puig Saguer

En els baixos de la casa Giralt ventolà hi ha un negoci privat, la Llibreria Surrealista. La resta de l'edifici va ser restaurant fa poc temps per a reconvertir-lo en un espai d'allotjament turístic que oferia nou apartaments de luxe plenament equipats amb la firma comercial The Museum Apartments, gestionat per una empresa de capital empordanès. La seva promoció comercial destacava que l'espai ofereix «vistes al Teatre-Museu Dalí», un fet evident en la seva façana principal que està reforçat amb la terrassa interior que comunica directament amb el pati de la Torre Galatea i la façana lateral de l'antic Teatre Principal, reconvertit en Teatre Museu Dalí el 1974.

Amb aquesta compra, la Fundació Gala SalvadorDalí reforça la seva aposta pel triangle surrealista sumant un nou espai a les altres dependències que gestiona a Figueres. A part del Teatre Museu, que el setembre celebrarà els cinquanta anys de la seva obertura al públic, la Fundació també té a càrrec seu a Figueres la Torre Galatea, la col·lecció Dalí Joies i l'edifici de serveis de la pujada del Castell.

La Torre Galatea, coneguda històricament com a Torre Gorgot, està catalogada com a BCIN, té els seus orígens en l'època medieval i va ser adquirida per la Generalitat de Catalunya el 1983 després de les gestions fetes per l'Ajuntament de Figueres per evitar que anés a parar a mans privades.

Posteriorment, el 1999 la Fundació va adquirir la col·lecció de joies que Dalí havia creat entre 1941 i 1970 i que estan exposades a l'antiga casa de l'Antiquari, ubicada a la cantonada del carrer Maria Àngels Vayreda amb pujada del Castell. La darrera incorporació immobiliària de l'entitat va ser la construcció d'un nou edifici d'oficines durant la presidència de Ramon Boixadós just davant de la Torre Galatea, una seu que va permetre ubicar-hi la seu administrativa de la Fundació. La compra de la casa Giralt Ventolà obre noves expectatives per a l’entitat en àmbits com l’expositiu i de serveis.

La Fundació Gala Dalí també gestiona la casa Museu de Portlligat, a Cadaqués, i el castell de Púbol, a la Pera.