Una de les tasques regulars de l’equip de restauració de la Fundació Gala-Dalí és tenir cura del manteniment i la conservació de les obres i instal·lacions artístiques dels tres espais museístics que conformen el Triangle Dalinià. Així, aquesta setmana s'ha iniciat l’actuació en una de les peces més espectaculars i de més grans dimensions del Teatre-Museu Dalí de Figueres: el teló de fons que Salvador Dalí va dissenyar per al ballet Laberint i el cornitatge que l’acompanya i que s’exhibeix sota la cúpula. Per dur a terme aquesta neteja, que es fa cada dos anys i que serveix per comprovar l’estat de conservació tant de la pintura com del suport i el teixit, es va necessitar aixecar una gran bastida que va impressionar als visitants.

Aquest teló data de l'any 1941 i el va crear Dalí per al ballet Laberint estrenat el 8 d'octubre de 1941 al Metropolitan Opera House de Nova York. Es tracta d'un oli sobre tela que mesura 8,80 metres d'alçada per 13 metres d'amplada. Va ser el mateix pintor figuerenc qui va decidir posar-lo en aquest espai del Teatre-Museu. Laberint va ser dut a escena pels Ballets Russos i a banda d'aquest teló, que formava part dels decorats creats per Dalí, el pintor també va dissenyar el vestuari. Segons ell mateix va explicar aleshores, aquest ballet, basat en el mite de Teseu i Ariadna i amb coreografia de Léonide Massine i música de Franz Schubert, havia de ser més gran i més cèlebre que Bacanal la temporada anterior, cosa que exigia una ambientació diferent.