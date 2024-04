Els 4 trucs per aconseguir estalviar cada mes

Avui dia, estalviar és molt difícil. Els sous són bastant baixos envers els preus reals de consum. Fer la compra mensual pot arribar a ser una odissea. Pagar les factures de la llum, l'aigua, el telèfon, etc. I a més, si un dia anem a sopar o al cinema, ja és un extra i ja ens hem gastat tot el que teníem. Així doncs, com ho podem fer per estalviar? Des de fa uns quants anys, Espanya s'ha encarit moltíssim, però els sous no han pujat equitativament, perjudicant moltíssim el ciutadà. A més, com a últims esdeveniments, hi hem de sumar la inflació i les diverses guerres. Aquests fets han fet que la pujada de preus encara sigui més forta. Però no us preocupeu, perquè avui us deixarem diversos trucs per aconseguir estalviar. Tot i semblar impossible, no ho és; i ara, ho podreu comprovar.

Els trucs per estalviar

1.Evita pagar comissions bancàries

En tots o quasi tots els bancs sempre ens cobren una comissió pel manteniment de la targeta o per obrir un compte. El cas és que la majoria dels bancs tenen opcions d'obrir comptes corrents i targetes bancàries sense cobrar-te comissions. Helpmycash ens ho mostra en el seu comparador de productes financers.

Segons Helpmycash si tenim un préstec amb una entitat o un crèdit hipotecari serà més difícil canviar de banc. Tot i que, si vam firmar el crèdit o el prèstec abans del 29 d'abril de 2012, el nostre banc no ens ha de cobrar cap comissió de manteniment del compte. Això només succeirà si aquell compte, només el fem servir per pagar les quotes del préstec.

Les comissions del banc. / FREEPIK

Tot i això, si el teu contracte és posterior, el banc només et pot cobrar el que vau signar en el document. En cap cas es poden modificar les comissions durant el període de vigència d'aquest.

2.Contractar un dipòsit

Si tens diners estalviats i vols invertir-los bé i de forma segura, aquest consell és el més adient per tu. Si contractes un dipòsit i deixes els teus diners al compte durant un temps determinat, obtindràs la quantitat ingressada i a més, uns interessos que hauràs anat generant. Actualment, pots trobar dipòsits amb un interès superior al 4%.

Un clar exemple de dipòsits efectius l'ofereix el BFF Bank. Si tens 5.000 euros i Internet, obre un dipòsit Facto i obtindràs una remuneració del 4,32% TAE.

3."Automatitza" la teva nòmina

En el moment en el qual cobres, el més normal és posar-se content i comprar allò que tant desitjàvem o necessitàvem. Però aquest pas és erroni. Quan t'ingressin la nòmina, el primer que has de fer és programar automàticament i de forma mensual una quantitat de diners a estalviar. Aquesta quantitat anirà directament a la cartilla d'estalvis.

4.Liquida els deutes

Si tens els diners per fer-ho, liquida els teus deutes immediatament. D'aquesta manera evitaràs pagar uns interessos altíssims i podràs començar a estalviar de nou, amb un capital net.