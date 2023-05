La Figueres de Dalí. La figura del geni surrealista és el gran reclam turístic de la ciutat i, un cop desenvolupat fa vint-i-cinc anys el concepte museogràfic del «Triangle Dalinià», la suma del Teatre-Museu Dalí, el castell de Púbol i la casa de Portlligat va atraure regularment un milió de visitants des de principi de segle fins a l’esclat de la Covid. La pandèmia va enfonsar els números –pocs més de 200.000 visitants el 2020 i menys de 400.000 el 2021 passat –, però els 817.097 visitants del 2022 representen la darrera estació al camí de retorn al milió de visitants del «Triangle Dalinià».

En una trobada amb mitjans de comunicació a Barcelona, el president de la Fundació Gala- Salvador Dalí, Jordi Mercader, va detallar que en aquests primers mesos del 2023 la xifra de visitants avança un «38%» per sobre del mateix període de l’any anterior. Fet que, per bé que aquest diferencial serà menor a l’estiu, perquè la temporada alta del 2022 del Teatre-Museu ja va ser alta, deixa clar que s’acabaran superant els 817.000 visitants i es tornarà a trencar la barrera del milió de visitants. I això, tot i la dràstica caiguda dels visitants provinents de Rússia que, anys enrere havien estat un dels millors clients del món dalinià, i que el 2022 va ser gairebé inexistent a causa de la guerra a Ucraïna (dels 112.000 russos del 2019, darrer any abans de la Covid, als 6.000 del 2022).

L’arribada a Figueres, en una gran exposició prevista per a la tardor, del Crist de Glasgow, de Salvador Dalí, que pertany al Museu Kelvingrove de la capital escocesa, és una de les grans esperances de la fundació per augmentar el nombre de visitants al Triangle Dalinià fora de la temporada. «Com el turisme, un dels nostres grans reptes és la desestacionalització», va comentar Mercader, que va definir com «espectacular» El Crist de Sant Joan de la Creu que, com va recordar, «només ha sortit un cop de Glasgow». El quadre, pintat per Dalí el 1951, ha de ser un reclam per tornar a portar al Teatre-Museu Dalí el públic, com és el cas del català, que ja coneix el lloc. Actualment, els catalans són tot just els tercers en nombre de visitants al «Triangle Dalinià», amb un 10% del total, per darrer dels francesos (36%) i del públic de la resta de l’estat espanyol.

Beneficis i «quart museu»

En la trobada amb els mitjans, Mercader va detallar que, més enllà de la recuperació de visitants, la contenció en les despeses va permetre a la Fundació Gala-Salvador Dalí tancar l’exercici econòmic amb un balanç positiu de més de quatre milions i mig d’euros. De la mateixa manera, el president de la Fundació va assegurar que, de cara al futur, no es descarta incorporar un quart museu al «Triangle Dalinià». Una idea que, però, tot just està a les beceroles sense un lloc concret definit.