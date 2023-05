Ja fa un mes que Rafa Castaño va guanyar els 2,272 milions d'euros del pot de Pasapalabra i encara no ha pogut tornar a anonimat que tant anhela. El sevillà, de 33 anys, intenta recuperar una mica de vida íntima després de convertir-se en una de les cares més conegudes de la televisió després del seu pas pel concurs d'Antena 3.

Al costat d'ell, Orestes Barbero, qui es va emportar un acumulat de més de 215.000 euros que li ha permès, entre altres coses, fer un gran viatge per Terra Santa, tal com Levante-EMV va revelar en exclusiva aquesta passada Setmana Santa 2023. Rafa Castaño ha tornat a saltar a la llum pública després de concedir una entrevista a la revista Pronto en la qual revela com és la seva relació amb Orestes en l'actualitat, així com diversos aspectes de la seva vida privada.

I si ha causat sensació la seva pràcticament inexistent relació amb el qual durant mesos va ser el seu rival i amic, Orestes Barbero, més commoció si cap ha generat la seva manera de gastar els milions d'euros que ha aconseguit en Pasapalabra.

Sobre Orestes, Rafa Castaño ha assegurat que parla poc amb ell i que no sent que hagi de regalar-li res perquè el burgalès va guanyar un bon pessic de diners després del seu pas per aquest popular concurs. "Regalar-li alguna cosa? S'ha emportat 220.000 euros; no s'ha anat amb les mans buides, però si vaig a Burgos, segur que ens prendrem una cervesa".

En el seu moment ja va dir que convidaria a Orestes a una cervesa si es veien i, encara que admet que la relació entre tots dos és bona, reconeix que "fora dels platons no parlem molt".

El pot de Pasapalabra

Sobre el pot de Pasapalabra i descomptant el que s'ha quedat Hisenda del suculent premi, Rafa Castaño ha afirmat que no necessita grans luxes i que, per tant, no l'està fent servir per comprar-se coses que abans no estaven a l'abast de la seva butxaca.

Ja abans de guanyar el pot de Pasapalabra, el sevillà va avançar que si finalment era per a ell, l'utilitzaria per a guanyar en tranquil·litat i dedicar-se a treballar en el que volgués, sense presses ni aclaparaments, a estalviar-se estrès i problemes de cor.

I, pel que sembla, ho està complint rigorosament. Rafa Castaño, segons ha asseverat en l'entrevista, no té interès a acumular luxosos béns materials. "No vull un pis, ni un cotxe ni luxes, perquè no els necessito", va dir.

Pot sonar estrany, com ell mateix reconeix, però en l'única cosa que pensa a l'hora de gastar-se el pot de Pasapalabra és en una cosa tan senzilla com "comprar llibres, tombar-me i llegir-me'ls", a més de "menjar i viatjar". Plaers humils i sobris per a un concursant, Rafa Castaño, que sempre ha fet gala d'una gran discreció i sinceritat.