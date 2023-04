Fa pocs dies, milers de persones, fidels o no a Pasapalabra, es van reunir enfront del televisor per a acudir a una cita inigualable: el lliurament del pot més gran de tot el programa. La cadena va anunciar que per fi un dels dos concursants més mítics del format havia guanyat per fi els 2.272.000 euros, però Antena 3 no va voler revelar el misteri i va deixar als concursants esbrinar-lo per si mateixos durant l'emissió.

Rafa i Orestes feia mesos que es barallaven per aconseguir aquesta gran suma de diners que setmana a setmana anava augmentant. Tots dos eren ja adversaris coneguts l'u per a l'altre i fins i tot sabien jugar de tal forma que s'entorpís l'estratègia de l'altre. L'últim programa en el qual tots dos es van veure les cares va transcórrer de manera molt diferent, no obstant això. Rafa i Orestes arribaven al rosco com feien durant tota la seva participació, però el segon, que portava una trajectòria més llarga en el concurs, no va tenir l'oportunitat ni d'obrir la boca. Rafael Castaño va assolir respondre a totes les paraules d'una tacada i va aconseguir el premi sense necessitat de pronunciar el mític "pasapalabra". Després de l'emotiu moment, les xarxes es van incendiar i tots dos concursants porten sent tendència tot el dia en Twitter.

Aquest desenllaç ha causat, com era d'esperar, una gran divisió d'opinions entre els teleespectadors més fidels. I és que tots dos participants van estudiar molt per a estar al peu del canó programa rere programa i en més d'una ocasió es van quedar a tocar d'obtenir el premi. Cal destacar, no obstant això, que Pasapalabra no és un programa que s'emeti en rigorós directe. Roberto Leal i els participants fan el concurs amb certa antelació, la qual cosa vol dir que Rafa venia guardant el secret des de feia un temps.

Borja Pérez, cap de guió de 'Pasapalabra' ha parlat amb el programa de la Cadena Ser, LaVentana, on ha confessat va ser un dia molt especial. "Reviure-ho després de l'enregistrament va ser únic. És alguna cosa que tot l'equip es porta per sempre", confessa. Borja porta treballant 12 anys com a guionista en 'Pasapalabra' i assegura que, encara que totes les victòries es viuen amb molta emoció, el rosco de Rafa "s'ha viscut d'una forma diferent perquè era el pot més gran de la història i per l'enfrontament entre ell i Orestes".

"El rosco que va guanyar era un més per a nosaltres. Busques paraules més difícils que unes altres", explicava l'emissora. "Evidentment, no es pot encertar les 25 paraules perquè això està reservat per als grans concursants, però sí quese'n poden fer 17 o 18", explica sobre la possibilitat que qualsevol pot intentar completar-ho des de casa.

Després de la contundent victòria de Rafa en Pasapalabra, molts han estat els rumors sobre el seu futur i sobre un possible retorn a un altre concurs de la televisió. No obstant això, el mateix concursant ha deixat clar que no té pensat tornar a la vida pública, almenys per un temps. "He guanyat molts diners i això em permetrà mantenir-me al marge", va assegurar el sevillà.

Però la revista Lectures va avançar que el sevillà s'hauria enamorat en el plató de Pasapalabra, ni més ni menys que de Beatriz Solano, una coneguda presentadora d'Antena 3. Tots dos viuen junts a Madrid i se'n van anar de viatge després de guanyar el pot.