Per fi s’ha resolt un misteri que tenia en suspens els seguidors del concurs d’Antena 3 ‘Pasapalabra’: l’impressionant duel que han mantingut durant 197 programes Orestes Barbero i Rafa Castaño ha arribat al final aquest dijous amb el triomf del segon, que s’ha emportat el pot més gran de la història del concurs: 2.272.000 euros.

El Rafa i l’Orestes s’enfrontaven des de l’1 de juny passat, quan el sevillà va aterrar en el programa en què l’Orestes feia 163 programes que estava invicte. Però ahir a la nit, el Rafa va completar el Rosco de la manera més inesperada possible, tot seguit i sense ni tan sols donar cap oportunitat d’intentar-ho al seu rival, i va ser qui es va emportar el premi.

Rafa Castaño feia 197 programes consecutius de ‘Pasapalabra’ que concursava i ja acumulava 127.200 euros. El sevillà, de 32 anys, ha aconseguit guanyar en 75 entregues del programa i ha empatat 64 vegades amb l’Orestes, que havia estat en el concurs durant 360 entregues.

D’una tirada

A l’haver completat el Rosco d’una tirada, sense cometre cap errada, l’última lletra a què s’ha enfrontat a ‘Pasapalabra', la que ho decidia tot, ha sigut la Z: «Escarabat que ataca els camps de blat, especialment quan el gra és tendra». «‘Zabro’», ha contestat correctament el concursant, i això li ha valgut per aconseguir l’anhelat pot del concurs d’Antena 3. Fins ara, la quantitat més gran entregada havia sigut de 2.190.000 euros i se la va emportar, el 2006, Eduardo Benito, quan el programa ja estava en mans d’Antena 3 (alguns anys el concurs es va emetre a Telecinco).

Nascut a Sevilla fa 32 anys, Rafa Castaño és el petit de dos germans. Els seus pares, que ja estan jubilats, han treballat com a personal civil en una base aèria, el pare, i com a mestra de primària, la mare. El jove està llicenciat en Periodisme i té un màster en Comunicació i Cultura. La seva gran passió per la literatura el va portar en el passat a treballar i ser soci de la llibreria Caótica.

Les xifres del programa

‘Pasapalabra’ continua regnant cada tarda a Antena 3. A més de ser el concurs més vist de la televisió, l’espai presentat per Roberto Leal és també el programa d’entreteniment més vist.

Des que el Rafa i l’Orestes han concursat a ‘Pasapalabra’, el concurs ha tingut un 23,3% de quota de pantalla mitjana amb 2.339.000 espectadors i ha aconseguit una distància de +14,2 punts sobre el seu rival. El concurs tenia una mitjana de 4,4 milions de telespectadors únics durant els últims mesos.

‘Pasapalabra’ ha aconseguit els últims mesos de duel unes altes xifres de quota de pantalla a comunitats com Aragó (32, 3%), Castella i Lleó (28, 6%), Castella-la Manxa (27, 1%), Andalusia (26, 5%), Galícia (25, 8%), Múrcia, (25, 3%) i Madrid (24, 2%), tot i que lidera a tots els territoris d’Espanya.

El Rosco entre el Rafa i l’Orestes ha donat grans moments de tensió aquests últims mesos. Des que els dos concursants s’han estat enfrontant, el programa ha aconseguit una mitjana d’un 29,3% de quota de pantalla i 3.243.000 telespectadors.