Entre Peralada i Llançà trobem aquest petit poble típic de l’Empordà, terra de vins i olis. Abans d’arribar al municipi dels ceps i els búnquers, ja s’entreveu un paisatge únic, típic de l’Albera. La tranquil·litat de Garriguella és única i, a vegades, tan sols el campanar de Santa Eulàlia de Noves, que data dels segles XVIII i XIX, trenca el silenci d’una vila curiosa. Dividida en dos, per una qüestió urbanística, Garriguella de dalt i Garriguella de baix és també una terra d’abellaires, apicultors i, sobretot, gent treballadora que s’estima el territori. Aviat serà temps de verema i els productors del poble ja treballen per a l’ocasió.

La gastronomia també és un al·licient per visitar Garriguella, des de la terrassa de la Cooperativa, passant per Can Batlle, El Molí, el Turó de la Perdiu i Chez Louisette. També les noves pizzeries deixaran els comensals satisfets si hi van amb gana. Aquest racó de l’Albera no passa desapercebut pels amants de la tranquil·litat i la calma d’un poble de gent amb molta empenta. Sovint molts turistes europeus visiten la localitat atrets pel tarannà empordanès.