El Teatre Municipal de Roses s’ha convertit aquest matí en un mosaic mediterrani d’aromes, sabors, colors i textures amb la presentació de les creacions culinàries que els xefs rosincs, fidels a la cita, han ideat per a la Ruta de les Tapes i del vi DO Empordà d’aquest 2023. Creacions que els 83 establiments adherits a la campanya -6 més que en l’edició de 2022-, oferiran al nombrós públic que cada any assisteix a la gran festa gastronòmica que esdevé la Ruta, per gaudir d’un saborós recorregut per la qualitat de la cuina rosinca i per la creativitat i el bon saber fer dels seus professionals.

Plats on el peix i el marisc prenen tot el protagonisme, un gran ventall de carns i coccions per degustar, arrossos, cuina de fusió i tapes tradicionals adaptades als nous temps, sense oblidar les propostes dolces per finalitzar els àpats amb unes exquisides postres, és l’oferta que els restauradors de Roses oferiran entre el 17 i el 26 de març a Roses. Tots ells, maridats amb vins, garnatxes, moscatells i escumosos dels cellers DO Empordà.

Durant la presentació d’aquest matí, el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens Palou, ha agraït als presents "la participació activa de tots els professionals rosincs que cada any us bolqueu en la campanya i que feu que la ruta esdevingui, edició rere edició, una gran festa ciutadana". L’alcalde, Joan Plana Sagué, ha assenyalat també els bons resultats assolits: "la Ruta de les Tapes s’ha convertit en tot un referent i en un model de bona organització. Gràcies a les sinergies generades entre ajuntament i sector privat, la proposta permet cada any tant el gaudi dels nostres conciutadans, com una magnífica projecció i imatge del nostre municipi".

Degustacions a 3 € i per a tots els paladars

Bacó a baixa temperatura amb ou de guatlla aromatitzat amb tòfona negra; bunyol de calçot amb cruixent de pernil ibèric, blanqueta de vedella a l’antiga amb arròs, broqueta de gambot amb algues, delícia de zamburiña, bao de porc esqueixat amb maionesa de xipotle, croquetes de musclos a la marinera, rissoto de ceps, broqueta de llagostí i pollastre teriyaky, galta de vedella en la seva salsa sobre hummus de cigrons, pastís de pastanaga amb crema de formatge i coulis de carbassa, cresta argentina de vacío i provolone, caneló de llamàntol, cruixent de botifarra amb ratafia i formatge de cabra... són algunes de les 83 tapes que es presenten a la Ruta d’enguany. Com en anys anteriors, el preu de cada tapa es manté en 3€, import que inclou tapa + "zurito" de vi o aigua.

Una app per no perdre’s res de la Ruta

Una guia en paper, enguany a la venda a l’Oficina de Turisme i als establiments adherits a un preu de 0,20? €, permet conèixer el llistat d’establiments, adreces i descripció de les tapes i vins que s’hi serveixen. L’Àrea de Promoció Econòmica, segueix però apostant per les noves tecnologies i la sostenibilitat i promou l’ús de l’aplicació mòbil de la Ruta, que permet disposar de tota la informació necessària per gaudir al màxim de la campanya: llistat d’establiments, ubicacions, horaris, fotografies de cada tapa, establiments adaptats, etc.

L’app, que ja està disponible per a la seva descàrrega, compta a més de geolocalització per visionar en pantalla els establiments que es troben propers al punt on es troba la persona, la distància amb un bar o restaurant concret i com arribar-hi, o si els establiments es troben en el moment de la consulta oberts, tancats, o a menys de mitja hora del tancament. Assenyalar les tapes favorites, quines s’han degustat ja i quines estan pendents o participar en el concurs de la Ruta, són altres utilitats que permet l’aplicació.

Millor tapa i premis per al públic assistent

Com en edicions anteriors, el públic assistent podrà participar (a través d’una butlleta o via app) en el concurs d’elecció de la millor tapa de la campanya. Per optar als premis cal realitzar 9 degustacions de tapes diferents i votar la tapa favorita. Entre tots els participants, se sortejaran 5 premis consistents en talonaris nominals per gaudir de totes les tapes de l’edició 2024 de la Ruta gratuïtament. El sorteig se celebrarà el 27 d’abril a l’Aula Gastronòmica de Roses.

Els establiments participants també opten al premi a la "Millor tapa de la Ruta 2022". A més de la guanyadora per votació popular, un jurat professional, votarà també la seva proposta guanyadora. Tant la Millor Tapa del Públic com la Millor Tapa del Jurat, rebran un distintiu que podran exposar als establiments per acreditar les seves primeres posicions d’aquesta edició 2023 de la Ruta.