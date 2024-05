Puigdemont qüestiona el «compromís antifeixista» d'Illa per «donar un altaveu» a Sílvia Orriols i Aliança Catalana

Carles Puigdemont posa en dubte el "compromís antifeixista" de Salvador Illa, a qui ha acusat de parlar sovint i "donar un altaveu a una formació extraparlamentària" com Aliança Catalana. Així ho ha denunciat el candidat de Junts+, després que la seva formació hagi signat aquest dimecres un pacte de veto als partits d'extrema dreta, juntament amb el PSC, ERC, els comuns i la CUP.

Puigdemont també ha retret que se'ls exclogués de la "gènesi d'aquest document" per "partidisme", per "poder que hi faltava Junts". I ha reblat en aquest sentit: "La lluita contra l'amenaça feixista l'hem de fer entre tots". Ha estat en una roda de premsa sectorial sobre repte demogràfic, on ha rebutjat el vincle entre immigració i multireincidència.