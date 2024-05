Sorprenent 'pluja de peixos' en una ciutat iraniana: aquest és el motiu

Tot i que no és la primera vegada que passa, el fet que, de sobte, comencin a caure peixos del cel és quelcom infreqüent i, per descomptat, desconcertant. Això és el que va passar aquest dilluns a l'Iran durant les intenses pluges que va registrar la regió de Yasuj. Com és lògic, les imatges s'han fet virals.

Segons mostra el vídeo, els peixos que queien sobre el terra encara eren vius, com si acabessin de sortir de l'aigua. El que és realment sorprenent del cas és que les imatges es van gravar en una ciutat que dista ni més ni menys que 280 quilòmetres de la costa més propera.

Segons ha informat el portal Iran International, durant aquests dies s'han registrat inundacions a 21 punts del país a causa de les fortes pluges produïdes. I s'espera que aquest diumenge tornin de nou les precipitacions. Però, per què plouen peixos? Tot i que encara no se saben les causes exactes d'aquest cas concret, en altres situacions semblants s'ha comprovat que, en general, la causa són tornados o fenòmens similars. Quan un tornado passa sobre el mar, formant una tromba marina, absorbeix aigua i tot el que hi ha, inclosos els peixos.

Aquests animals són succionats literalment pel vòrtex del tornado i ascendeixen fins a les altures, on es desplacen juntament amb aquest remolí i, finalment, quan el vent amaina, acaben caient a terra. Però aquesta caiguda pot passar a molts quilòmetres de distància d'on van ser 'peixos'.

També a Espanya

Encara que poc usual, aquest fenomen ja s'ha vist en altres llocs, i fins i tot a Espanya es va produir una peculiar pluja de granotes a Alacant a principis d'aquest segle. El 2007, a la localitat alacantina de Rebolledo, els veïns es van veure sorpresos per la massiva caiguda des del cel de petites granotes. Mitjans locals, com el diari Levante, relataven el que havia passat: "No havia vist res així a la meva vida. Em va trucar la meva neta que havia sortit al carrer i em va dir "mira quantes bestioles han caigut! Jo no m'ho podia creure i quan vaig trucar a la meva filla perquè vingués a veure'l em tractava de boja", afirmava una veïna.