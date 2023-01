A #Vilafant tenim ganes de rebre a Ses Majestats els reis d'Orient.

🚨Aquest any, la cavalcada canvia de recorregut. En aquest mapa 👇 també hi trobaràs els punts de concentració on trobar-nos tots plegats per rebre'ls.

Us esperem a tots i totes. pic.twitter.com/pZraCrCbRZ