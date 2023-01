Figueres tindrà a partir de les sis de la tarda d'aquest dijous restriccions de trànsit i afectacions a la mobilitat per la celebració de la cavalcada dels Reis d'Orient.

La zona afectada serà per on passa el recorregut de la comitiva i els carrers del voltant. Des de les sis de la tarda es tallarà la circulació a les següents vies: carrer Nou, carrer Castelló, plaça del Gra, carrer Rutlla, carrer Blanch, carrer Caamaño i la Rambla.

La cavalcada de Figueres començarà a les set de la tarda a la Creu de la Mà i enfilarà el carrer Nou. A partir d’allà continuarà pel carrer Castelló fins a la plaça del Gra, continuarà pel carrer Rutlla i acabarà a la Rambla passant pel carrer Blanch i el carrer Caamaño.

A la plaça del Gra es situarà la zona de baixa intensitat sensorial, on es reduirà el volum i no hi haurà efectes sonors i lluminosos estridents.

Acabarà a la Rambla on s'ha instal·lat un gran escenari, amb els parlaments dels tres reis, actuacions musicals, entrega dels premis del concurs de fanalets i el lliurament per part de l'alcaldessa de la clau màgica que obre totes les cases. Si alguna persona vol accedir a la grada adaptada per a persones amb diversitat funcional, pot sol·licitar-ho a alcaldia@figueres.org. També hi haurà interpretació amb llengua de signes.

✨Tot a punt per la nit més màgica de l'any

🌠 S'ha preparat un dispositiu especial amb Guàrdia Urbana, Protecció Civil i Voluntaris.

😊Consulta aquí el recorregut de la cavalcada que començarà a les 7 de la tarda. https://t.co/1o4kATfycy#NadalaFigueres pic.twitter.com/T2xrn6cUPQ — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 4 de enero de 2023

La Guàrdia Urbana efectuarà els desviaments que corresponguin, per garantir el pas de la cavalcada i minimitzar les afectacions al trànsit, que es reobrirà progressivament a mesura que les carrosses avancin per l'itinerari previst. Com cada any, s'ha preparat un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i voluntaris que vetllaran perquè la cavalcada reial transcorri amb total normalitat.

Per gaudir d’una cavalcada de Reis segura, Protecció Civil de la Generalitat recorda a la ciutadania i també als ajuntaments que cal prendre certes mesures bàsiques d’autoprotecció per minimitzar-ne els riscos.