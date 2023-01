La imatge més típica d’aquestes dates és la de les cares il·lusionades dels infants, sobretot en la que es considera la nit més màgica de l’any: la Nit de Reis. En els últims dies, els 68 municipis de l’Alt Empordà ja han enunciat com serà la rebuda de Ses Majestats, que enguany serà sense cap mena de restricció. Els emissaris i carters dels Reis d’Orient ja fa dies que recullen les cartes dels més menuts, però serà la tarda del dia 5 de gener que Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran per terra i mar a la comarca acompanyats per tota la seva comitiva de patges.

A Figueres s’espera que els Tres Reis arribin a les set de la tarda a la plaça Creu de la Mà des d’on iniciaran la gran cavalcada que passarà pels carrers Nou, Castelló, Rutlla, Blanch i Caamaño tot finalitzant al gran escenari que hi haurà instal·lat a la Rambla. El seguici reial arribarà amb més de 300 figurants, set comparses i un total de nou carrosses, una de les quals serà completament nova: la de les joguines. Una altra novetat d’aquest any és que el rei negre tindrà patges sense pintar gràcies a l’Associació Mussidal. Ester Marcos, regidora de Festes de l’Ajuntament de Figueres assegura que «serà una cavalcada molt participativa» i agraeix la implicació de diferents entitats de la ciutat com és el cas de Tequatre, els Amics dels Gegants de Figueres, Tramuntakada, els Pastorets de Figueres, A Mossegades, el Pubillatge, l’Aula de Teatre, la CIA Element o l’Associació Gironina de Sords. A més, tal com ja va succeir l’any passat, els patges i els reis no repartiran caramels.

Per amenitzar l’espera, a la Rambla hi actuaran a partir de les sis de la tarda els Freak & Do, un grup local que fa versions de cançons de dibuixos animats, i la mestra de cerimònies serà l’actriu figuerenca Marta Corral. A més, a aquest escenari Ses Majestats entregaran els tres primers premis del Concurs de Fanalets. A tot això cal sumar que el dia 4 un bon grup de patges visitaran els pacients que es troben ingressats a l’Hospital de Figueres, en especial incís a la planta materno-filial.

A l’Escala els Tres Reis d’Orient i els seus patges arribaran per mar i desembarcaran a la platja de les Barques al voltant d’un quart de set de la tarda. Des d’allà es desplaçaran a la Riba on començaran la seva rua per un nou recorregut que passarà pel carrer Enric Serra, el carrer del Mar, el passeig Lluís Albert i l’avinguda Ave Maria i que finalitzarà per primera vegada a l’aparcament de Ca Les Monges. Durant el recorregut la comitiva reial «farà el tradicional tocamans, que recuperem després de dos anys sense poder-ho fer», afirma Marta Rodeja, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de l’Escala. Des de l’Associació Skalamàgica asseguren que «una vuitantena de persones formaran part del seguici reial». A l’aparcament hi haurà una màgica escenificació per celebrar un final de festa que dinamitzaran els patges Electra i Petrus i, on posteriorment, els més petits podran parlar amb els reis, fotografiar-s’hi i recollir una bossa de caramels i els més grans podran degustar un «sorbet màgic».

I seguint amb més novetats, a Roses els tres Reis arribaran amb un nou acompanyant: el patge Xumeties, que com bé diu el seu nom, s’encarregarà de recollir els xumets dels infants de menor edat. La cavalcada, formada per sis carrosses i més d’un centenar de voluntaris, començarà a la plaça de les Botxes a les set de la tarda i passarà per l’avinguda de Rhode, l’avinguda de Jaume I i el carrer dels Pescadors, acabant a la plaça Frederic Rahola. Èric Ibáñez, regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, explica que enguany «recuperem completament la cavalcada tradicional, perquè ja tornem a fer la recepció reial». Melcior, Gaspar i Baltasar estaran asseguts als seus trons a l’escenari de la plaça Frederic Rahola, on els nens i les nenes podran fer-s’hi fotografies i parlar-hi.

Al poble de Vilajuïga s’espera que Ses Majestats arribin a les sis de la tarda encapçalats per la companyia La Sal dels Mars «que amb la seva música i els seus tricicles amenitzaran per primera vegada tota la cavalcada», exposa Simó Colls, regidor de Festes de Vilajuïga. El recorregut començarà per l’entrada principal del poble i pujaran pels carrers Figueres i Sant Sebastià fins a arribar a l’Ajuntament, on hi haurà un campament reial i pujaran al balcó. Allà els reis rebran les claus de la vila per entrar a totes les cases i, tot seguit, la mainada podrà conèixer als monarques. A més, els Reis visitaran les cases dels infants que hagin estat apuntats a l’Ajuntament abans del dia 4 de gener (amb aquest inclòs).

Acompanyats pel Club de Rem d’Empuriabrava, els Reis d’Orient arribaran cap a les quatre de la tarda a Empuriabrava navegant pels seus canals. Tot seguit, desembarcaran a la Capella de la Verge del Carme, on pujaran a una carrossa que, acompanyats per un grup de percussió, els durà fins a la plaça de les Palmeres passant per les avingudes de Castelló d’Empúries i Fages de Climent. Allà hi haurà una carpa per fer la recepció reial que comptarà amb elements decoratius elaborats per la gent gran resident al Toribi Duran i alumnes de cicle superior dels centres educatius del poble, de les PTT i de la UEC.

A més, a les set de la tarda aquests Reis arribaran a Castelló d’Empúries amb vuit carrosses i cavalls des del pont nou, passant pels carrers Santa Clara, del Mar, Sant Jordi, la plaça de la Llana, el carrer Ramon Bordas i la plaça de les Monges, finalitzant el seu camí a la Basílica de Santa Maria, on s’hi farà la recepció. A continuació, els infants podran parlar amb Ses Majestats, donar les últimes cartes i rebre un obsequi. Per segon any no es donaran caramels durant la rua «ja que l’any passat ho vam provar i va anar molt bé i només es donaran al final a la recepció reial», explica David Garre, regidor de Festes de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Des del consistori agraeixen la implicació de diferents associacions del poble així com de les escoles de dansa que hauran preparat diferents coreografies.

Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a Camallera a peu des del pont de l’estació de tren, als afores del poble. L’associació Jovenalls de Camallera amb la col·laboració de la Casa de Cultura han fet una carrossa i que portarà els Reis per diferents carrers del poble. Durant el seguici «els reis repartiran caramels i la mainada cantarà cançons», detalla Marina Pujol de Jovenalls. La cavalcada finalitzarà a l’ermita de Sant Sebastià on els nens i les nenes podran donar la carta als reis, se’ls hi regalarà una pilota i, en acabat, hi haurà xocolatada. Un cop acabat, els Reis repartiran regals per les cases a Camallera, Saus, Llampaies, Vilaür i urbanitzacions properes. Per fer-ho, cal que les famílies deixin un regal a l’Ajuntament.

La màgia ja serà present a Vilafant des de les onze del matí, ja que al costat del Pavelló Municipal hi haurà un campament reial creat amb la col·laboració de l’Espai Jove i de la Revolució Jove. A les sis de la tarda començarà la cavalcada que tindrà com a punt d’inici l’escola Sol i Vent. La comitiva reial passarà pels tres nuclis poblacionals vilafantencs i en cadascun d’ells hi haurà un punt de trobada «que són espais pensats per concentrar el màxim nombre de persones i les carrosses hi passaran més lentament perquè els infants puguin gaudir dels Reis», explica Kiko Marin, regidor de Festes Populars de l’Ajuntament de Vilafant. Al nucli antic el punt de trobament serà a la plaça Major, al camp dels enginyers al parc de les Mèlies i a les Forques a la plaça del Carme. A tres quarts de vuit les carrosses arribaran al campament reial, on també hi haurà el naixement, i a dins del pavelló la companyia Solucions Escèniques dinamitzarà la recepció reial. A més, les famílies amb infants empadronats al poble poden anar a buscar un tiquet a l’Ajuntament, a Inquiets Store o a Can Tubau i rebran un obsequi la Nit de Reis.

Cavalcades, més inclusives

Alguns municipis han pres mesures perquè tothom pugui gaudir de l’arribada de Ses Majestats. Figueres instal·larà a la Rambla una grada adaptada per a les persones amb mobilitat reduïda i amb dificultat visual, des d’on es podrà veure la cavalcada i el pregó dels Reis, i a l’escenari hi haurà un intèrpret de llenguatge de signes. A més, la plaça del Gra es tornarà a convertir en la zona de baixa intensitat sensorial on es reduiran els efectes sonors i lumínics de la comitiva reial. «Sempre hem tingut la voluntat de poder arribar al màxim de gent, per això ja es va canviar el punt final a la Rambla i seguint la línia hem anat treballant per tenir una cavalcada més inclusiva i per a tothom», explica Marcos.

A Roses serà la primera vegada que es prenen mesures en aquesta línia. Des de la plaça de les Botxes fins a la rotonda de l’Oficina de Turisme «serà una rua sense soroll perquè les persones amb sensibilitat auditiva pugui gaudir també de la cavalcada sense problemes», declara Ibáñez. I també s’estrena en aquest tipus de mesures el poble de Castelló d’Empúries que s’adhereix al Nadal Inclusiu «en el qual habilitem files per a infants amb diversitat funcional, els quals s’han d’inscriure a la regidoria de cultura del municipi per fer reserva», exposa Garre.