La cavalcada dels Reis d'Orient a Figueres tornarà als carrers amb força després de dos anys de restriccions per la covid-19 i ho farà amb una nova carrossa i més de 300 figurants. Com a novetat d'enguany, a més, a banda del rei Baltasar, hi haurà patges del rei negre sense pintar i no s'hi repartiran caramels per una "qüestió d'ordre públic". Durant la roda de premsa de presentació de l'acte, l'alcaldessa, Agnès Lladó, i la regidora de Festes, Ester Marcos, han dit que provocaven corredisses i que molts pares i mares –sobretot, amb nens petits- han celebrat la mesura. "Serà una manera millor de gaudir la cavalcada. Qui vulgui caramels ja sap on trobar-ne", ha dit Marcos.

El seguici començarà dijous a les set de la tarda a la Creu de la Mà i enfilarà el carrer Nou. A partir d'allà, continuarà pel carrer Castelló fins a la plaça del Gra, continuarà pel carrer Rutlla i acabarà a la Rambla passant pel carrer Blanch i el carrer Caamaño. A la plaça del Gra s'hi tornarà a instal·lar una zona de baixa intensitat sensorial, on es reduirà el volum i no hi haurà efectes sonors i lluminosos estridents. A la Rambla, s'hi habilitarà de nou un espai per a persones amb discapacitat i hi haurà un intèrpret del llenguatge dels signes pel discurs de Ses Majestats. Lladó ha celebrat que "per fi" es pugui tornar a viure la cavalcada "sense restriccions" i Marcos ha reivindicat que serà un acte "inclusiu".