L’Associació d’Artistes i Artesans de Cadaqués ha organitzat, per al dissabte 9 de juliol, una nova edició de la Mostra d’Art i Artesania. Les parades de productes d’artesania i art locals omplen el Passeig de Cadaqués tot el dia. La mostra s’ha convertit, d’un temps ençà, en un esdeveniment de referència a la vila costanera i compta amb un calendari estable per a tot l’any. De fet, hi ha programades noves edicions per a aquests dies de l’estiu: el 23 de juliol, al Passeig; el 6 i el 20 d’agost, a la plaça del Dr. Pont, i el 13 i el 27 d’agost, de nou al Passeig. A partir d’aquí, es fa la mostra un cop al mes, des de setembre fins a desembre. Aquesta és una molt bona oportunitat per gaudir de l’ambient artístic en un poble artísticament privilegiat. La Mostra d’Art i Artesania compta amb el suport de l’Ajuntament i de l’Oficina de Turisme de Cadaqués.