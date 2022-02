La festa de la Candelera de Castelló d’Empúries segueix ben viva després d’uns dies intensos on els castellonins van gaudir amb l’humor d’en Faixedas, l’entrega dels premis Espiga i Timó a Rosa Maria Canet Avilés i Catalina Casadevall o la inauguració d’una exposició a l’Ecomuseu-Farinera. La celebració, doncs, segueix fins dimecres quan es culmina amb l’espectacle de teatre musical Apologia i escarni de l’estupidesa humana del compositor Marc Timón, una crítica ferotge i una oda a la ridiculesa humana i a les seves petiteses. El muntatge es fa a les 6 de la tarda a la Sala Municipal.

Apologia i escarni de l’estupidesa humana està protagonitzada per Clara Moraleda i Marc Pujol i inclou la interpretació musical en directe, acompanyant l’acció i els personatges, de Marc Timón, al piano, Vassil Lambrinov al violí i Jordi Claret, al violoncel. És una obra que feia molt temps que Timón volia crear i que parla sobre la moral, l’amor, prenent com a punt de partida un talp màgic que mossega els penis de les persones i que esdevé «una mena d’oracle que ens il·lustra sobre com gestionar aquesta estupidesa». Timón explica que la música que ha composat pot recordar musicals més melòdics i orquestrals com Els miserables així com referències al cinema mut on «la música era molt estereotipada».

La festa, però, té altres punts d’interès. Aquest dimarts es presenta el llibre Turista a Babord! del figuerenc Sebastià Roig, vinculat a Castelló al treballar a la biblioteca municipal. El volum, editat per Úrsula Llibres, el presenta la periodista cultural i escriptora Cristina Masanés a la Capella de Santa Clara, a les 7 de la tarda.

La Candelera és el 2 de febrer. Just aquest dia, doncs, es concentren els actes més tradicionals. A dos quarts de dotze del migdia, la cobla Foment del Montgrí ofereix sardanes de vermut a la plaça dels Homes i, tot seguit, mossèn Joan Arquer presidirà la missa solemne a la Basílica, un acte on actuarà la Coral Castellonina dirigida per Clàudia Coral amb acompanyament d’Ivan Joanals.

Un EscAPPe per Castelló

Aquest dimecres, a les 11 del matí, també a la capella de Santa Clara, es presenta l’EscAPPe Castelló inclòs dins el projecte Customazed de l’equip Atelier Esdeveniments. Es tracta d’una experiència d’escapament per jugar amb amics o família, sempre que es vulgui.