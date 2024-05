Aquesta és la nova ubicació on la DGT col·loca els radars

Malgrat que els conductors els concebin com una amenaça per a les carteres, la veritat és que els radars són dispositius que advoquen per la seguretat viària en punts estratègics de les carreteres. Per tal de reduir el nombre d'accidents concentrats en determinats trams, la Direcció General de Trànsit (DGT) col·loca aquests aparells capaços de detectar la velocitat a la qual circulen els vehicles i identificar-los mitjançant fotografies instantànies.

Ben sabut és per tots que hi ha diversos tipus de radars. Els més famosos són els fixos, els mòbils i els de tram. Moltes vegades, estan senyalitzats, i si no, els conductors més assidus ja en coneixen la ubicació. Tot i això, la posició dels radars mòbils és totalment imprevisible, ja que el seu caràcter temporal els torna pràcticament "invisibles".

Noves ubicacions dels radars mòbils

Per tal de reduir la sinistralitat i continuar millorant la seguretat viària, el director de la DGT, Pere Navarro, va anunciar a la Comissió de Seguretat Viària del Congrés dels Diputats que l'organisme autònom planeja situar radars mòbils en punts insospitats de cara a la campanya de desplaçaments estiuencs, recull Europa Press.

Concretament, la intenció de l'agència del Govern és instal·lar radars d'aquest tipus a trams d'obra, on recentment la DGT ha centrat atenció i esforç per reduir la perillositat derivada d'elements estranys a la calçada, treballadors o variacions temporals pel que fa al nombre de carrils (i el consegüent augment en el volum de trànsit). "Estem treballant amb radars mòbils per col·locar-los en llocs amb obres i posar-los a 60 km/h amb un gran cartell anunciant que la velocitat al tram d'obres està controlada per radar", va anunciar el màxim dirigent de la DGT en declaracions recollides per La Sexta.