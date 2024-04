Les noves normes que prepara la DGT pel 2025: prohibicions i obligacions

La Direcció General de Trànsit (DGT) treballa constantment en noves mesures per reduir el nombre d'accidents a la carretera. Ara està treballant en noves normes per circular per carretera per a cotxes, motos i tota mena de vehicles. Trànsit planeja que entrin en vigor el 2025. Aquests canvis els anuncia la mateixa DGT al número de març de la seva revista de Seguretat Viària.

Totes aquestes modificacions tenen a veure amb l'ús dels carrils o voral en condicions en què circular és complicat, sigui per males condicions meteorològiques o per alta congestió de la via.

El seu objectiu principal és aconseguir "una major seguretat i fluïdesa a la circulació" en aquestes situacions. Pel que fa a la multa, serà de 200 euros com la resta d'infraccions per no fer servir correctament els carrils.

Prohibit avançar amb mal temps

Aquest canvi afegirà un nou punt a l'article 31 del reglament, on es detalla com s'han d'utilitzar els carrils a carreteres fora de ciutat de més d'un carril per sentit. En concret s'aplicarà a autovies i autopistes i obligarà a circular pel carril dret, deixant sempre lliure l'esquerre (o esquerres).

A efectes això significa que no es podrà avançar, tal com assenyala la DGT a la seva revista. L'objectiu d'aquesta mesura és "facilitar el pas a màquines llevaneu i vehicles d'emergència", segons detalla Ana Blanco, subdirectora de circulació de Trànsit. Ara mateix no s'hi obliga i es dona el cas que els cotxes bloquegen la totalitat de la calçada, cosa que impedeix netejar-la.

En tot cas, cotxes i vehicles han de complir primerament les restriccions de circular per neu, cosa que es defineix amb colors en funció de la quantitat de neu sobre l'asfalt. Per exemple, quan s'exigeix fer servir cadenes, o quan es prohibeix circular a certs vehicles o a tots.

Obligatori apartar-se per deixar passar una ambulància

A Espanya els anomenats corredors d'emergència no són obligatoris, però amb aquest canvi també de l'article 31 ho passaran a ser. Es defineix així un carril que creen els mateixos conductors per deixar pas a un vehicle d'emergències, sigui una ambulància o un camió de bombers, quan hi ha un embús o trànsit lent per un accident o una retenció.

La norma ara només preveu que aquest tipus de vehicles, igual que els de policia o de Guàrdia Civil, tenen prioritat de pas quan presten serveis d'emergència, però no indica de manera clara i evident com s'han de comportar els vehicles en aquesta situació.

Així, els vehicles d'emergència podran accedir més ràpidament al lloc del sinistre o anar amb una urgència a l'hospital. S'aplica igualment a autovies i autopistes. Els corredors d'emergència són obligatoris a països com Alemanya (Rettungsgass), Àustria, República Txeca a Luxemburg. Aquest vídeo explica com cal apartar cotxes i vehicles, ja que depèn del nombre de carrils.

En embussos, motos i ambulàncies, podran circular pel voral

Amb la normativa actual, les motos o els vehicles d'emergència no poden circular pel voral: llevat que estigui expressament prohibit, es destina a vehicles més lents com ara bicicletes, ciclomotors, tractors o vehicles de tracció animal. També per exemple a cadires de rodes, encara que mai per autopista. Tot això fora de ciutat.

Però la DGT planeja afegir dos nous punts a l'article 36 que permeti circular pel voral a motocicletes i ambulàncies, o altres vehicles d'emergència incloent-hi grues, en embotellaments o amb circulació lenta.

Això sí que hauran de complir una sèrie d'obligacions. En el cas de les motos:

Circular a un màxim de 30 km/h

Respectar la prioritat dels vehicles obligats a anar pel voral

I al dels vehicles d'emergència:

Circular a un màxim de 30 km/h, excepte prioritaris

Utilitzar els senyals lluminosos i reflectors corresponents

Com dèiem, Trànsit planeja que entrin en vigor el 2025.