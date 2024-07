Alerta de la DGT: atenció si reps aquesta multa, és una estafa

Una nova estafa està afectant els internautes, aquesta vegada en forma de "multa pendent de pagament". L'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) adverteix que els ciberdelinqüents darrere d'aquesta pràctica fraudulenta es fan passar per la Direcció General de Trànsit (DGT) i envien un missatge informant sobre un suposat deute, instint l’usuari a descarregar un document per resoldre la situació. No obstant això, l’arxiu és en realitat un programa maliciós o ‘malware’.

En cas que la víctima arribi a executar el virus, els estafadors tindran accés al control de l’ordinador infectat, podent "manipular finestres, registrar pulsacions de teclat i obtenir adreces del navegador", tal com recull l’OSI.

Aïllar el dispositiu

Des de l’organització, recomanen no contestar de cap manera a qualsevol correu sospitós ni descarregar els fitxers adjuntats. En cas d’haver caigut en la trampa, l’OSI aconsella aïllar l’aparell de la xarxa a què estigui connectat per tal d’evitar la transmissió del virus a altres dispositius pròxims.

De la mateixa forma, és recomanable portar a terme una anàlisi a través d’un programa antivirus i recollir tant captures de pantalla com altres proves que evidenciïn el frau. Així mateix, la DGT compta amb un número d’atenció al ciutadà (060), en què es pot obtenir més informació sobre aquesta i altres estafes.