Una nova estafa ataca els internautes, aquest cop en forma de «multa no pagada». Tal com alerta l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI), els ciberdelinqüents involucrats en aquesta recent pràctica fraudulenta es fan passar per la Direcció General de Trànsit (DGT) i emeten un missatge informatiu sobre un suposat impagament, instant l’usuari a descarregar un document per solucionar el problema. Tanmateix, l’arxiu es tracta en realitat d’un ‘malware’ o programa maliciós.

En cas que la víctima arribi a executar el virus, els estafadors tindran accés al control de l’ordinador infectat, podent «manipular finestres, registrar pulsacions de teclat i obtenir adreces del navegador», tal com recull l’OSI. ⚠️#OSIaviso | ¿Has recibido un correo mencionándote que no has pagado una #multa? ¡Ten cuidado! Hay una campaña de #phishing suplantando a @DGTes, en la cual la factura es un #malware. #AvisosDeSeguridad



👉Más info: https://t.co/YXGFMPYuQr pic.twitter.com/WfmGcoLLtD — Oficina de Seguridad del Internauta (@osiseguridad) 31 de enero de 2023 Aïllar el dispositiu Des de l'organització, recomanen no contestar de cap manera a qualsevol correu sospitós ni descarregar els fitxers adjuntats. En cas d'haver caigut en la trampa, l'OSI aconsella aïllar l'aparell de la xarxa a què estigui connectat per tal d'evitar la transmissió del virus a altres dispositius pròxims. De la mateixa forma, és recomanable portar a terme una anàlisi a través d'un programa antivirus i recollir tant captures de pantalla com altres proves que evidenciïn el frau. Així mateix, la DGT compta amb un número d'atenció al ciutadà (060), en què es pot obtenir més informació sobre aquesta i altres estafes.