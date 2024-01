L’Ajuntament d’Esponellà ha detectat el cas d’un habitatge que durant el 2023 ha consumit 5.200m³ d’aigua, una quantitat que excedeix amb escreix el límit permès de 230 litres per habitant i dia corresponent a la fase d’excepcionalitat per sequera en què ens trobem. Un consum desorbitat difícil d’explicar amb les actuals restriccions al rec i a l’ompliment de piscines.

L’expedient obert s’inicia amb un informe de l’empresa responsable de la distribució de l’aigua al municipi que detalla uns consums trimestrals extraordinàriament elevats que sumen més de 5.000.000L d’aigua el darrer any. Aquest expedient servirà, d’entrada, per a obrir un procés sancionador pel mal ús de l’aigua pel qual es preveuen multes de fins a 3.000€.

L’alcalde ha mantingut una reunió a l’Ajuntament d’Esponellà amb el veí responsable d’aquest malbaratament d’aigua per a informar-lo de l’obertura d’aquest expedient sancionador així com per a traslladar-li de primera mà la seva preocupació per l’enorme quantitat d’aigua de la xarxa pública d’abastament que està fent servir a la seva propietat. Des de l’Ajuntament, l’alcalde ha ofert la col·laboració dels serveis municipals en tot allò que puguin per tal de trobar una solució amb la màxima celeritat possible.

El reglament regulador del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable del municipi d’Esponellà tipifica de molt greus les infraccions relacionades amb els usos de l’aigua i preveu sancions d’entre 1.501,00 i 3.000,00 euros per a aquests casos. Aquesta sanció podria repetir-se en cas de no aturar-se el malbaratament actual. A banda, l’incompliment de les obligacions de l’usuari del servei detallades al reglament pot acabar comportant la suspensió del servei d’abastament d’aigua a la casa afectada, un extrem que l’equip de govern no descarta malgrat que desitgi no haver d’arribar-hi.

Cal notar que aquest procediment sancionador s’obre a l’empara del reglament municipal i no és obstacle ni condició perquè l’Agència Catalana de l’Aigua o la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències, decideixin intervenir i obrir expedients per incompliment de les diverses restriccions vigents a conseqüència de l’episodi de sequera que travessa el país des de fa ja trenta-sis mesos.