Figueres ha donat el tret de sortida, de manera oficial, a les Fires i Festes de la Santa Creu. A les sis de la tarda ha començat el seguici amb els gegants i capgrossos de la ciutat, els quals s'han desplaçat des de la plaça de l'escorxador fins a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi han ballat en Janet, la Justa, en Salvador Dalí, la Gala, en Pep Ventura i el Drac, sempre amb el permís del trapella Berruga.

Tot seguit, Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, ha iniciat el seu discurs en el qual ha remarcat que «Figueres està més bonica que mai per Fires i n'hem d'estar orgullosos». A més, Lladó ha aprofitat per recordar les festes del 2020, 2021 i 2022 i com l'aixecament de restriccions van permetre anar fent activitats. A continuació, seguint fent memòria, ha dit que «fa un temps, que ara sembla llunyà, Figueres havia estat una ciutat de ràdio amb diverses emissores». D'aquesta manera ha introduït els tres pregoners, els periodistes Jaume Peral, Lluís Arté i Jaume Serra.

Peral, director de RAC1 i RAC 105, ha rebobinat en la història i ha parlat de com recordava la Santa Creu del 1978 i ha dit que «segur que les festes d'aquest 2023 superen en molt a les del 78, però segur que sense aquell programa, no seria possible un de tant nivell com el d'enguany». També ha reivindicat la ràdio com «el mitjà que mai falla i que sempre ens acompanya».

A continuació, Lluís Arté, coordinador de Cadena 100 i Rock FM a Catalunya, i sotsdirector territorial de Cope Catalunya i Andorra, ha començat amb l'entradeta de Ràdio Popular de Figueres, «la primera emissora de Figueres i la meva primera ràdio» i ha recordat «com en dies com avui veníem a aquesta plaça amb una unitat mòbil carregada d'antenes per retransmetre el pregó». El segon pregoner ha parlat com des d'aquesta ràdio es feien coses «ben tramuntanades i surrealistes com el cubata més gran del món fet a una discoteca». A més, ha explicat una història que té molt ben guardada en la memòria: «a la porta de l'emissora sovint trucava una nena que demanava cantar i després de molta insistència li vam deixar el micròfon del locutori i vam al·lucinar: era la Mònica Naranjo».

Per acabar, Jaume Serra, delegat de PRISA Ràdio a Catalunya i secretari general dels Premis Ondas, també ha remogut a l'interior del baül dels records de quan era un nen: «tinc molt present les carrosses a la Rambla i les majorets, el confeti per dins de la roba, el circ, els autos de xoc...». Un nen que ja «jugava a fer programes de ràdio» i que el 1986 va convertir-se en una ràdio real: «encara recordo com un dilluns de novembre vaig pujar per primer cop al sisè pis del 43 del carrer Sant Pau, on hi havia Ràdio Ser Empordà».

Serra ha acabat el seu pregó tot fent una proclamació de l'orgull figuerenc: «On és l'orgull de Figueres, capital de l'Empordà? Potser és l'hora de deixar de ser hipercrítics i antropòfags i trobar la manera de remar plegats per construir una Figueres que sigui l'enveja de tot el país!».

Així, i amb grans dosis d'alegria, emoció i confeti han començat de manera oficial les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres.