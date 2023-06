Els comentaris que apunten a una separació del príncep Harry i Meghan Markle s'han desfermat els últims dies al Regne Unit enmig d'un clima generalitzat d'incertesa que afecta sobretot la Casa Reial britànica. La parella, que fa tres anys va decidir abandonar el país i establir-se als Estats Units per allunyar-se de la reialesa, vivia fins ara allò que semblava ser una vida perfecta.

Tot i això, sembla que tot això ha arribat al final. La convivència entre Harry i Meghan no hauria estat com tots dos esperaven i els dos haurien pres la difícil decisió de separar-se.

Els motius de la separació de Harry i Meghan

Els rumors de separació entre Harry i Meghan Markle han sorgit després que cap d'ells compartís ni una foto de celebració del seu aniversari de casament, cosa que va donar peu a especulacions sobre una possible opció alternativa de residència per a Harry en cas de ruptura.

El més sorprenent és que l'exmajordom de Lady Di ha fet declaracions destacant que la relació s'hauria deteriorat perquè Harry hauria descobert la veritable cara de Meghan.

Aquests rumors de separació se sumen a altres que han sorgit recentment. El periodista especialitzat a la Casa Reial britànica, Tom Bower, ha afirmat al Daily Mail que "Meghan s'està cansant de Harry" i que la parella hauria començat a viure de manera independent a Montecito, a Santa Bàrbara, on van fixar casa seva. A més, l' absència de Meghan Markle a la coronació del seu sogre, el rei Carles III, ha alimentat encara més els comentaris sobre eventuals problemes en el matrimoni de Harry i Meghan.

La parella va contreure matrimoni fa sis anys i, ara, els mitjans britànics informen que la relació entre Harry i Meghan passa una greu crisi sentimental. Segons s'ha publicat, la parella està cada cop més distanciada ia penes fan plans junts. Després de cinc anys de matrimoni i sent pares d'Archie i Lilibet, la seva separació seria imminent.

Una de les principals especulacions és que la família de Harry ha pressionat el príncep perquè prengui la decisió de divorciar-se de Meghan i tornar al Regne Unit. Durant l'enterrament de la reina Isabel II, tant el rei Carles III com el seu primogènit, Guillem, haurien deixat clar a Harry que no toleraran més escàndols.

Així, en la separació de Harry i Meghan sembla no haver tornat enrere i el divorci es perfila com l'única opció perquè Harry recuperi els seus deures com a membre de la Família Reial britànica.

Problemes financers per a Harry i Meghan

A més a més, s'ha conegut que la plataforma Spotify ha donat per acabat el contracte que tenia amb els ducs de Sussex per produir podcasts. Tot i que s'esperava una segona temporada del programa Archetypes de Meghan, la companyia ha decidit no renovar el contracte. Això ha generat especulacions sobre la manca de compliment de les expectatives de productivitat requerides per part de la parella.

En definitiva, el panorama no sembla favorable per al príncep Harry i Meghan Markle. El seu matrimoni enfronta serioses dificultats i la separació es presenta com una opció cada cop més propera.