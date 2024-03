El MICFootball comença amb 412 equips, 1.012 partits i més de 8.000 futbolistes

El torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup) posarà en marxa la seva 22a edició, aquest dimecres 27 de març,. La competició es disputarà fins aquest proper diumenge, 31 de març, a 56 camps de 40 municipis de les comarques gironines. L'esdeveniment, tota una referència esportiva de la Setmana Santa, comptarà amb la participació més elevada de la seva història: més de 8.000 futbolistes i 412 equips procedents de 39 països dels cinc continents. Els jugadors i jugadores es repartiran en 9 categories depenent de la seva edat, des de l'U12 fins a l'U19. La cerimònia d'inauguració tindrà lloc durant el matí a l'Estadi de Vilatenim de Figueres. El mateix escenari, juntament amb Palamós, que seran seus de les finals del cap de setmana. Per escalfar motors, aquesta tarda a partir de les 16 hores es jugarà un any més el Pre-MICFootball a l'Estadi Miquel Coromina i Morató de Banyoles, amb la participació de 6 equips de categoria infantil (U14): els dos amfitrions i conjunts de Dubai, Perú i el Japó.

La jornada a Vilatenim es podrà seguir en directe pel canal Esport3 i començarà a les 10 del matí amb el partit de la categoria U16 (cadet) entre el conjunt local, la UE Figueres, i el Liverpool FC anglès. La cerimònia d'inauguració s'iniciarà a les 11 hores, amb la tradicional desfilada amb els abanderats dels equips participants, els parlaments de les autoritats i el reconeixement públic de la persona guanyadora de la dotzena edició del Premi Dani Montesinos. Es tracta d'un concurs de periodisme esportiu que commemora la figura del periodista, que va morir l'any 2012 en un accident de trànsit, i alhora serveix per promocionar joves talents. L'estudiant Marta Giménez Tejederas és la vencedora d'aquest any i obtindrà com a premi unes pràctiques al canal de televisió GOL Play. El FC Barcelona i el CP Sarrià de categoria U14 (infantil) s'enfrontaran a partir de les 11:45 hores. Abans hi haurà l'actuació del grup de dansa urbana Dance Me.

Més de 400 equips repartits a 40 municipis gironins

El MICFootball d'aquest 2024 comença demà, dimecres 27 de març, i s'allargarà fins el proper diumenge, dia 31. Les finals de les 9 categories i per primera vegada també del MICIntegra es dividiran entre Figueres i Palamós el cap de setmana. Els altres municipis que acolliran els més de 1.000 partits que hi haurà durant aquesta edició són: Bàscara, Begur, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Castell - Platja d'Aro, Castelló d'Empúries - Empuriabrava, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, L'Escala, La Bisbal d'Empordà, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Monells, Mont-Ras, Palafrugell, Pals, Quart, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Vidreres i Vilablareix. Breda, Celrà, Maçanet de la Selva i Vilamalla són les quatre novetats d'enguany.

Hi assistiran més equips que mai: 412 (430 si es compten els 18 del MICIntegra). Provenen de 39 països dels cinc continents i s'esperen més de 8.000 participants. A estats europeus com Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia, Regne Unit, Ucraïna, Turquia, Suècia, Espanya, Eslovènia, Portugal, Noruega, Malta, Hongria i Grècia s'hi afegeixen els equips que provenen de Bolívia, Brasil, Canadà, Colòmbia, Costa Rica, Xile, República Dominicana, Estats Units, Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita, Puerto Rico, Perú, Panamà, Mèxic, Corea del Sud, Kazakhstan, Japó, Hong Kong i Guadalupe. Les retransmissions televisives i per streaming també seran presents en aquesta edició i una gran part del torneig es podrà seguir des de qualsevol racó del món. Els futbolistes d’entre 12 i 19 anys estaran dividits en 9 categories: alevins de futbol 11 i futbol 7 (U12 A i U12 B), infantils (U13 i U14), cadets (U15 i U16) i juvenils (U18, U19 i F19). En total es disputaran 1.012 partits.

D'entre els clubs confirmats per a l'edició d'aquest 2024, més d'una desena estan representats actualment a la Primera i la Segona Divisió de l'Estat espanyol. Es tracta del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Girona FC, Real Sociedad, Athletic Club, Sevilla FC, Valencia CF i Villarreal CF, de la màxima categoria, i també el RCD Espanyol i FC Andorra, de la divisió de plata. En l'àmbit internacional també hi participaran clubs de primer nivell d'altres països europeus, com per exemple el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Crystal Palace i el Newcastle anglesos; el Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille i l'Olympique Lyonnais francesos; conjunts portuguesos com el FC Porto i l'Sporting de Braga; l'AC Milan i la Juventus italians i el Shakhtar Donetsk, que torna al MIC després de la seva absència el 2023 degut al conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia. La selecció de Mèxic també hi serà present, en aquest cas en categoria infantil.

Un bressol de futbolistes que han arribat a competir a l’elit

Després de més de dues dècades, el MICFootball s’ha consolidat com un autèntic bressol de futbolistes. Un ampli ventall de jugadors que actualment competeixen a l’elit hi ha participat, com és el cas de Leo Messi, Neymar, Lamine Yamal, Dani Carvajal, Casemiro, Marcus Rashford, Joao Felix, Mohamed Salah, Pedri, Dani Olmo, Theo Hernández, Brahim Díaz, Gavi, Nico González, Coutinho, Pau Torres, Sergio Reguilón, Pablo Fornals, Marcelo i Juan Mata, entre d’altres.