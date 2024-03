Quatre jugadors de l'Alt Empordà lluitaran per l'ascens a la tercera categoria

El Sol Gironès Bisbal Bàsquet és, ara mateix, el segon equip masculí de referència a la província de Girona després d’haver-se assegurat el bitllet pel play-off d’ascens a la LEB Plata, la tercera categoria estatal. El conjunt baixempordanès és el líder del grup C-A de la lliga EBA i ha assolit la fita, a cinc jornades per acabar, amb el vilamallenc Ferran Díaz entre els altempordanesos de la plantilla.

Díaz, a punt de complir 21 anys, encadena el seu primer curs a la Bisbal. Explica que «estem on volíem estar. Ara, el nostre objectiu és quedar primers i guanyar els partits que ens queden, incloent-hi el del Mollet, que és el nostre rival directe». L’equip de Carles Rofes duu 21 victòries i 1 derrota i, al maig, disputarà la promoció. A la lliga, s’enfronten a rivals com el filial del Joventut de Badalona, l’Espanyol, el Quart o el Salt del vilabertranenc Pau Sala, que enguany ha debutat a l’ACB amb el Bàsquet Girona.

Díaz subratlla que «a l’inici de temporada no es va parlar mai d’objectius a llarg termini, sinó d’anar partit a partit. No crec que l’hàgim feta grossa perquè quan em van oferir jugar al Bisbal i vaig veure quins companys tindria, sabia que arribaríem a jugar els play-off. Al cap de tothom, òbviament, l’objectiu és pujar».

Ferran Díaz (6), en el darrer partit a casa del Bisbal, contra el Martorell / MARC MARTI

Inicis a l’Adepaf i estiu d’ACB

El base i escolta vilamallenc va començar a jugar a bàsquet a l’Adepaf, des dels quatre anys fins a mini de primer any. Després, va passar al CEB Girona i, a partir d’infantil, al Bàsquet Girona. També ha defensat els colors de la selecció catalana quan era cadet, època en què va debutar a LEB Plata sota les ordres d’Àlex Formento, actual tècnic assistent del Bàsquet Girona a l’ACB. A l’estiu de la temporada anterior, amb fitxa del filial, va participar en la pretemporada del primer equip gironí per a preparar l’estrena a la màxima categoria.

Enguany, Díaz debuta a la Bisbal, un equip que «està format pel bloc que hi havia l’any passat. La resta, som jugadors que havíem jugat a EBA i algun que ha fet el salt. Quasi cap jugador té experiència a lligues superiors, però sí que som molt experimentats a EBA». Díaz estudia Comptabilitat i Finances a la Universitat de Girona i entrena tres cops per setmana amb els bisbalencs. Ho fa en un pavelló Vell on els dies de partit es converteix en una autèntica caldera: «Fa molt goig quan està ple, et dona un plus d’energia. Quan estava al Girona havia jugat molts partits com a visitant a la Bisbal. No tenia una sensació d’estar atemorit, sinó de motivació extra».

Sobre si el club està preparat per pujar, Díaz expressa que «l’únic que sé és que s’hauria de multiplicar el pressupost per quatre. Però penso que el club vol fer l’esforç i, si pugem, el farà». A LEB Plata hi ha rivals catalans, valencians, murcians, balears i canaris, com el Prat, Tarragona, Cartagena, Benicarló i Palma. A quina pista li faria gràcia jugar, en cas d’ascens? «He jugat a quasi totes perquè, abans, molts d’aquests equips estaven a EBA. Però la que em faria més il·lusió és la del Gran Canària pel fet de viatjar i perquè no hi he jugat mai», conclou.

Toni Espinosa (a la dreta), en un duel amb Pau Sala (Salt) / MARC MARTI

L’Escala, punt d’unió

La nòmina d’altempordanesos al Bisbal la completen els escalencs Enric i Toni Espinosa i Jaume Solé. Els germans Espinosa, fills del mític expivot del CB Girona a l’ACB, s’han retrobat enguany. Enric, de 21 anys, és ala-pivot i jugava a Segona Catalana amb l’Escala la temporada passada a les ordres, precisament, del seu pare. Toni, de 27 anys, és aler i té passat a EBA amb el Salt i al CEB Girona, d’on també es va formar Enric.

A l’Escala, actualment hi resideix Solé, que sempre ha jugat entre EBA i LEB Plata, en el Mataró, el club del seu poble, i a L’Hospitalet. L’aler maresmenc, de 32 anys, és la parella sentimental de Neus Bermejo, una de les jugadores més destacades de l’Escala.