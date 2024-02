La jugadora del Club Bàsquet l'Escala Neus Bermejo és escorta i alera, té 28 anys i va arribar a jugar a Copa Catalunya amb el Mataró. Ara, competeix amb l'equip escalenc, segon classificat de Segona Catalana que persegueix el líder Vilablareix. Fa un any que és mare de la seva filla Neus i compagina el bàsquet amb el fet de ser model.

Són segones provisionals, per darrere del líder de Segona Catalana, el Vilablareix. Com valora la temporada?

Molt bé, hem recuperat sensacions. Juguem millor i tenim ganes de la segona volta. Tenim un ull posat en elles, però nosaltres fem el nostre camí. Els partits contra el Vilablareix (dies 1 i 17 de març) els tenim marcats en el calendari.

L’any passat es van salvar del descens pels pèls i ara lluiten per pujar. Què ha canviat?

Realment, l’equip no ha canviat gaire, som quasi les mateixes jugadors i vam incorporar la Martina Julià. La temporada passada, jo vaig jugar-la a mitges, com les meves companyes, Laura Casals i Eva Guinart, que també van ser mares. Les tres continuem jugant.

Com va ser el retorn a la competició després de ser mare?

Vaig donar a llum al desembre i, al març, ja entrenava i jugava. Tornar, em va costar més psicològicament que físicament. Estava molt enganxada a la Neus, al postpart, i em costava deixar-la quan tenia entrenament i partit. Però, a poc a poc, m’he anat acostumant.

Cada cop s’està normalitzant més el fet de compaginar maternitat i esport competitiu?

És un tema personal i depèn de com vegis tu la maternitat i l’esport. En el meu cas, el bàsquet no és una feina, a diferència dels professionals. Ho has de posar tot en una balança i decidir.

"Soc una jugadora diferent dels 17 anys, però aporto confiança, molts punts i distribució del joc"

Havia jugat a categories superiors. Com arriba a l’Escala?

Havia jugat fins a Copa Catalunya, amb 15 anys, amb el Mataró, i m’havia format al Segle XXI, a la Blume. En l’any de la covid, el 2020, vivia a Roses. Feia anys que havia deixat el bàsquet i em venia de gust tornar a jugar. Volia buscar un equip de Primera o de Segona Catalana de la zona. I vaig trobar l’Escala. En aquell moment només entrenàvem, fèiem algun amistós i no hi havia competició oficial.

Què aporta a l’equip? L’han nomenat uns quants cops com a millor de la jornada.

Soc una jugadora diferent de quan tenia 17 anys. No tinc ni la mateixa qualitat tècnica ni el físic. Però és com anar en bici, sempre queda alguna cosa. Aporto confiança a l’equip, molts punts i distribució del joc.

S’ho pot compaginar bé amb la feina de model?

Quan vaig fitxar per l’Escala vaig comentar al club que era model, que no podia tenir una dedicació plena al bàsquet i que faltaria alguns partits.

En què es basa la seva feina?

Ser model és la meva feina des dels 16 anys. Abans de tenir una filla, viatjava molt, sobretot per Europa. L’agència em busca la feina i vaig a on sigui, Barcelona, París... També faig desfilades en passarel·les.

Quin treball destacaria de la seva trajectòria?

La feina que més carinyo li tinc és el primer cop que vaig anar a París, per alta costura, a la setmana més important de la moda. Tenia 16 anys. Vaig desfilar per Armani, Jean-Paul Gaultier... Ara, amb perspectiva, li dono més importància que en aquell moment.

"Quan vaig desfilar amb la meva filla de dos mesos se’m van tirar a sobre; deien que era una mala mare"

Com li ha canviat la feina amb la maternitat?

Ha canviat molt. Prioritzo la Neus i viatjo molt menys. Ara, però, he començat en una nova agència i he fet el pas de normalitzar-ho més. Saben que em poden donar més feines, ja que fins ara restringia haver de viatjar i de dormir a fora de casa.

Ha desfilat amb la seva filla. Com va ser l’experiència?

Vaig donar a llum el desembre i al cap de dos mesos i mig em va trucar un client per desfilar a la Fashion Week de Madrid. Em van proposar fer el càsting, hi vaig anar amb la Neus i amb la meva parella. I, a últim moment, L’Oréal em va comentar si podia desfilar amb la filla. Jo n’estava encantada, sempre i que la nena estigués bé, no estigués dormint... I, al final, tot va quadrar i va ser molt bonic, fins que El Mundo va penjar la notícia que vaig desfilar amb la meva filla i molta gent se’m va tirar a sobre.

Per què?

Hi va haver varietat d’opinions. Deien que si era mala mare, que ‘pobra nena’, que estava exposada als focus i a la música, que havia cobrat... i no va ser així.

Opinions a xarxes socials que coneix bé. Té quasi 44.000 seguidors a Instagram. És influencer?

Sempre dic que soc model amb seguidors, no una influencer. Però no em venc gaire bé. Penjo el meu dia a dia, setmana a setmana o mes a mes, no soc regular. Ho intento ser perquè soc conscient que és una eina de feina, però actualment ensenyo el meu dia a dia i penjo moltes fotos de la Neus.

TikTok en té?

Me’l vaig obrir perquè la meva nova agència aposta molt per les xarxes socials. Estic en procés d’introduir-m’hi més.