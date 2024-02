El primer equip masculí de l’Adepaf continua batallant per la permanència a Copa Catalunya i el dissabte passat, a Castelló d’Empúries, va guanyar un partit vital davant el Mataró (67-62). El conjunt que entrena Cristian Ruiz va sortir molt concentrat en el partit i sempre va anar per davant en el marcador. Al descans, dominaven per 33-22 i només es van relaxar en el tram final.

El pròxim compromís dels figuerencs serà d’alt nivell ja que aquest dissabte (19.30 h) visitaran la pista del ni més que menys líder, l’Artés, de Barcelona. A Primera Territorial, el Roses va donar la sorpresa de la jornada en imposar-se a la pista del líder, el Torroella de Montgrí (72-82). Els nois de Cinto Berta van dominar durant el partit i en el darrer quart van sentenciar. Aquest triomf va ser desaprofitat pel Vilafant, que també havia vençut el Torroella abans de l’aturada de la competició. Els de Jordi Burgas van perdre a la pista de l’Hostalric (77-65) i deixen escapar una ocasió d’or per situar-se com a colíders. A l’altre grup, els tres equips altempordanesos van perdre: el Castelló a Vilablareix (60-55), l’Escolàpies a Salt (67-42) i l’Escala a Sant Gregori (73-61). A Tercera Territorial, el Grifeu de Llançà va ser clarament superat pel Torroella (52-91). L’Adepaf agafa aire a Copa i l’Escala manté el pols a Segona Deixen marxar el líder A Segona Catalana, l’Escala va tornar a ensopegar, a la pista del Blanes (49-46), i tornar a deixar marxar el líder Vilablareix abans de veure’s les cares per partida doble el proper mes de març. Aquest diumenge (12 h) les noies de Toni Espinosa intentaran refer-se davant la visita del Diagonal Mar barceloní. En sots25, l’Escolàpies de Josep Maria Parrot manté el frec a frec pel lideratge amb el Vall d’en Bas i va sumar un nou triomf, davant l’Olot (70-58). «Tornar a jugar al postpart em va costar més psicològica que físicament»