El sènior masculí de l’Adepaf va obtenir una victòria balsàmica (82-69) contra el Safa Claror barceloní, el dissabte passat al pavelló de Castelló d’Empúries. Després d’encadenar cinc derrotes consecutives que l’havien enviat al penúltim lloc de Copa Catalunya, els nois que entrena Cristian Ruiz es van refer amb un triomf contra un rival directe que els fa pujar dues posicions. A diferència d’anteriors partits, els figuerencs van sortir molt endollats i al descans ja dominaven per un contundent 47-26.

Aquest dissabte (18 h), de nou a Castelló, l’Adepaf té una altra gran ocasió per escapar-se de la cua, ja que reben la visita del Sant Adrià de Besós, amb qui està igualat a punts.

A Primera Territorial, el duel comarcal entre l’Escala i el Castelló d’Empúries es va decantar pels nois que dirigeix Tete Quirante per un ajustat 63-67. L’Escolàpies es va retrobar amb la victòria a Fontcoberta (55-77) i mira cap a la zona alta.

A l’altre grup amb representació altempordanesa, el Vilafant continua a les places capdavanteres després de vèncer el Vedruna Palamós (77-82) i el Roses s’escapa de les brases amb el triomf contra el Pia Olot (65-41).

Darrere del Vilablareix

A Segona Catalana femenina, l’Escala continua el ritme triomfal: novena victòria consecutiva, a casa davant el Vilassar de Dalt (56-43). No obstant això, les noies que entrena Toni Espinosa, segones, veuen com el líder Vilablareix continua sense perdre i també va guanyar a un rival directe, el GEiEG C (54-68). Aquest diumenge (10.45 h), l’Escala jugarà a la pista de l’Ateneu Montserra.

En sots25, el Roses es va desfer del Fontcoberta (65-42) i l’Escala va patir una doble derrota: amb la Vall d’en Bas (90-27) i amb l’Escolàpies (88-38).