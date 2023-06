Ni Stuani, del Girona, ni Ernest Forgas, de l’Olot. Ningú ha marcat més gols que Hossni Jelleun en un equip gironí d’entre Primera Divisió i Quarta Catalana aquesta temporada. El futbolista del Club de Futbol Esplais de Castelló d’Empúries ha trencat tots els registres anotant 43 gols al grup 30 de Quarta. El rosinc, de 31 anys, mai havia marcat tants gols en una mateixa temporada: «És el meu rècord, però també ha estat a la categoria més baixa on he jugat», diu Hossni.

Els 43 que ha anotat els ha fet «el 80% amb la cama dreta» i «cap amb el cap». D’aquests, es queda amb els que va marcar al campió Roses B a l’anada i a la tornada, un dels quals «fent un barret entre dos jugadors i marcant des del mig del camp per l’escaire».

Hossni acumula tres etapes a l’Esplais i va fer el retorn fa un any per coincidir amb el seu germà Monir i els amics: «Sempre m’ha agradat jugar amb el meu germà i em va animar a anar-hi perquè es faria un equip per estar a dalt». Precisament Monir Jelleun, migcampista, ha estat el seu millor soci en atac, ja que li ha donat «la meitat» de les assistències.

Tot i tenir el pitxitxi, l’Esplais va quedar subcampió, sense poder aixecar el títol: «Ha estat una bona temporada, però ha estat una llàstima no haver pogut guanyar la lliga, crec que la vam regalar», subratlla.

Recollirà l’Amos de l’Àrea

Hossni recollirà, el proper dijous 22 de juny (19.30 h) a l’Auditori dels Caputxins, de Figueres, un dels trofeus Amos de l’Àrea que organitza el Setmanari de l’Alt Empordà com a pitxitxi de Quarta Catalana. També serà premiat Isma Chaabouchi (Alt Empordà de Peralada), segon màxim realitzador del futbol gironí, en aquest cas com a jugador de Tercera Catalana.

El «canyo» a David Juncà

Hossni ha passat per un grapat d’equips del futbol altempordanès i gironí. En futbol base i amateur –entre Segona i Quarta Catalana– ha defensat els colors d’un total de 12 clubs: AE Roses, Peralada, Llançà, Navata, Cabanes, Base Roses, Borrassà, Agullana, Esplais, Alt Empordà de Vilajuïga, Empuriabrava i Can Gibert. Entre algunes de les anècdotes que l’han acompanyat a la carrera recordo «un canyo» que li va fer al riumossenc David Juncà en un Girona B-Roses a Riudarenes abans «de veure’l jugar a Primera».

Qui sap si aquest pitxitxi li obre la porta a jugar de nou a categories superiors a la temporada vinent. El futur? «Encara no sé què faré. Ja m’han trucat alguns equips, però és aviat; sempre decideixo on jugaré entre finals de juliol i principis d’agost», conclou el killer gironí.

L’Esplais necessita retirades per pujar a Tercera Catalana

L’Esplais va acabar segon del grup 30 de Quarta Catalana, però es va quedar sense ascens a Tercera perquè només pujava el campió. Els d’Abdoulie Jallow Cherno, però, tenen esperances d’ascendir als despatxos. Per pujar necessiten que entre un i dos equips de Tercera Catalana (de qualsevol comarca i grup, mentre sigui gironí) es retirin per ocupar la vacant. L’Esplais no ha quedat com a millor segon gironí i està en llista d’espera, per darrere del Santjoanenc (grup 27) –que ja ha pujat per l’ascens compensat del Palafrugell a Segona– i del Tordera B (28).