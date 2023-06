El dijous dia 22 de juny (19.30 h), a l’Auditori dels Caputxins, de Figueres, tindrà lloc l’entrega de la 12a edició dels Premis Amos de l’Àrea que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol femení i masculí, un àrbitre, un club centenari i una trajectòria del futbol altempordanès. L’esdeveniment està impulsat pel Setmanari de l’Alt Empordà i Prensa Ibérica amb el patrocini de Garatge Sala Jeep Avenger i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres.

En total s’entregaran trofeus als màxims golejadors d’entre Tercera RFEF i Quarta Catalana masculina, i d’entre Primera Catalana i Amateur F-7 femení. Els pitxitxis d’aquest any són: Sergi Solans (Peralada/Tercera RFEF), el vilafantenc Pep Roca (Lloret) i Pime (Figueres/Primera Catalana); Ali Gueye (Roses/Segona Catalana); Isma Chaabouchi (Alt Empordà de Peralada/Tercera Catalana); Hossni Jelleun (Esplais/Quarta Catalana), Lauri Rey (Figueres/Primera Catalana), Inés Ekomo (Roses/Segona Catalana) i Helena Pietryka (Camallera/Amateur F-7).

Els porters més sòlids -que per optar als guardons havien de disputar com a mínim la meitat dels partits- han estat: David Aroca (Peralada/Tercera RFEF), Nacho Ferretti (L’Escala/Primera Catalana), Manel Sánchez (Marca de l’Ham/Segona Catalana), Javi Tijera (Tercera Catalana), Boque (Roses B/Quarta Catalana), Fatu Balde (Figueres/Primera Catalana), Meritxell de Palol (Roses/Segona Catalana) i Queralt Frigola (Camallera/Amateur F-7).

Arranz, Palou i el CF Camallera

El premi especial Garatge Sala Jeep Avenger reconeixerà la trajectòria del futbolista figuerenc Sergi Arranz, que acaba de penjar les botes als 33 anys amb l’ascens del Sant Andreu a Segona RFEF després de marcar més de 200 gols al llarg de la seva carrera. A més, hi haurà un reconeixement per a l’àrbitre Deray Palou Bayona i per al Club de Futbol Camallera pel seu centenari.