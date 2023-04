L’equip júnior del Patinatge Artístic Figueres va aconseguir un meritori setè lloc en el Campionat d’Espanya de Grups Xou que es va celebrar el dissabte passat a Alcoi. A terres alacantines, el conjunt figuerenc va patinar amb La teva última campanada, amb una puntuació final de 17.97. Hi van participar 21 equips, el campió va ser el CPA Gondomar gallec i el PA Figueres va quedar per darrere d’equips com els gironins CPA Olot i AE Fornells. El club altempordanès s’havia presentat a Alcoi després de quedar segon del Campionat de Catalunya i tercer del Campionat de Girona.

La setmana abans, l’equip Xou Petit del PA Figueres havia quedat cinquè del Campionat d’Espanya, a un pas d’anar a l’Europeu.