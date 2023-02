El Club Judo Ikigai Empordà és una nova entitat de judo amb seu a Pont de Molins i que duu a terme classes a Castelló d’Empúries i a Vilafant amb la intenció d’expandir-se a més pobles a partir de la temporada que ve. La presidenta de l’entitat és Ada Batlle, alhora directora tècnica, que compta amb el suport d’Angel Fernández i David Aguilera.

El bloc del nou club té passat a l’Associació de Judo Alt Empordà, però «per diferències de criteris i que ens desvinculessin sense avís, vam emprendre el nostre camí de forma independent. Per crear el nou club ens han ajudat altres entitats d'arreu de Catalunya», explica Batlle. Actualment, compten amb una quarantena de judokes.

Un dels primers èxits de l’entitat ha estat el primer lloc a la Copa d’Espanya de Laura Teixidor: «Tot i que no és el principal objectiu del club, sí que li donem la importància i el pes que mereix per tots aquells que hi vegin una motivació en el vessant competitiu. Per tots els alumnes que els motivi la competició, busquem formar-los des de petits i que puguin anar creixent i aprenent», afegeix Batlle, que vol que el club es professionalitza i s’expandeixi «amb un nou projecte ben atractiu per a les escoles».

La motivació amb «ikigai»

El club ha estat batejat amb el mot ikigai perquè «és una paraula japonesa que representa un principi o una filosofia. En aquest cas, sobre el propòsit de viure, allò que t'apassiona i t’empeny cada dia a despertar-te amb ganes i motivació. Per nosaltres, el nostre ikigai és el judo i la seva gent», conclou Batlle.