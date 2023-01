El Peralada va estrenar el 2023 amb una derrota al camp del San Cristóbal (3-1), un rival amb qui comparteix places de promoció d’ascens a Segona RFEF. El conjunt que dirigeix Miquel Àngel Muñoz continua en sisena plaça i instal·lat en zona de play-off, amb tres punts de coixí. Els terrassencs es van avançar al minut 21 amb una jugada al segon pal. Aquest gol trencava una ratxa d’imbatibilitat de David Aroca de 417 minuts sense encaixar cap gol. El darrer cop que l’ex del Figueres havia recollit una pilota de la seva porteria havia estat el 20 de novembre contra el Tona.

Tot i l’1-0, el Peralada reaccionà bé amb una assistència de Marc Gelmà a Sergi Solans (24’), que anotà el seu setè gol en el compte particular. L’alegria de la igualada durà poc, perquè el Sant Cristóbal es tornà a posar per davant (27’). L’embogiment del partit abans del descans continuà. Els peraladencs van acabar molt molestos amb l’actuació arbitral, ja que un inexistent fora de joc –segons les imatges televisives–, en què Solans acabà marcant de nou, hauria situat l’empat provisional a dos. L’assistent va aixecar la bandera i el gol no va pujar en el marcador.

A la represa, el Peralada va continuar buscant la igualada, però els vallesans van sentenciar al minut 60 a la sortida d’un córner (3-1). El porter Pau Carbó, de moment substitut de Ian Doré, i Gerard Caixàs van anar convocats en aquest partit.

Alan i Varese tornen contra el Badalona de Khalid

El Peralada rep aquest diumenge (16.30 h) la visita del Badalona, en què podrà recuperar Alan Baró i Santi Varese després d’un partit sancionats. El conjunt badaloní ha fitxat en el mercat d’hivern el davanter figuerenc Khalid Noureddine, procedent del Manresa.