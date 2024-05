El Camí de Santiago inspira el primer llibre de l'autor de Roses Josep Moreno amb fins solidaris

El rosinc Josep Moreno ha realitzat una donació de 1.675 euros a la Fundació Roses Contra el Càncer, fons recaptats mitjançant la venda del seu primer llibre Este es mi camino. En aquesta obra, l’autor relata la seva experiència durant les nou etapes del camí de Santiago amb bicicleta, viscut durant la pandèmia.

L'orígen d’aquesta experiència es va iniciar al setembre de 2021, quan va emprendre el viatge i en finalitzar es va plantejar la idea d’escriure un llibre: «En el meu cas, la història era aquí pel fet que en haver recorregut en solitari el camí de Santiago, hi havia molt de material; succeïen moltes coses al llarg del dia, tenia moltes anècdotes. Van ser moments de moltes reflexions i pensaments aquests dies, així que vaig començar amb la idea de fer un llibre per a mi, per a no oblidar l’experiència viscuda».

Josep Moreno durant la presentació del llibre / Arturo López

Sense aspiracions de publicar-ho, «un amic em va animar a seguir amb el procés. Vaig afegir capítols introductoris explicant per què m’agrada anar amb bicicleta i el camí. Els nou dies de viatge són el fil conductor i intercalades pel mitjà hi ha una sèrie de reflexions», assenyala l’autor. Una vegada finalitzat, Yolanda Gutiérrez, companya de treball, filòloga hispànica i extreballadora de l’Editorial Larrousse, es va encarregar de les correccions i posteriorment va presentar juntament amb l’autor, el llibre en la SUF de Roses l’11 d’abril passat. «Anàvem a fer-ho a la biblioteca, però es preveia un públic nombrós i vam canviar el lloc, finalment la sala es va omplir».

Una oportunitat per col·laborar

Aquest dia es van vendre 109 llibres, els fons dels quals es van destinar a una donació a la Fundació Roses Contra el Càncer: «Desafortunadament, és un lloc per on tots podem passar en algun moment o un altre, i vaig pensar que aquesta era una bona oportunitat per a col·laborar amb la Fundació». En total es van recaptar 1675 euros destinats íntegrament a la causa de l’entitat perquè puguin portar endavant els seus serveis.

Un procés lent però reeixit. Moreno inicialment va realitzar dues petites tirades de llibres i ja va per la tercera, ja que durant la presentació es van esgotar tots els exemplars. El publicista Lluís Puigverd va ser l’encarregat del disseny de portada i tot el procés ha anat sobre rodes: «És un llibre que s’ha anat cuinant a poc a poc i estic molt sorprès. El resultat ha estat un èxit i la idea és realitzar alguna presentació més a Figueres o Castelló d’Empúries. Està agradant segons sembla; la gent em diu que és amè de llegir i que enganxa».