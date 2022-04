La 5a edició del TRAM Barcelona Open, el torneig internacional de tennis en cadira de rodes, se celebrarà al Reial Club de Polo de Barcelona del 18 al 22 de maig, ha explicat en un comunicat aquest divendres l'operador de tramvies.

Amb el lema 'El nostre únic límit el marca la pista', el torneig comptarà amb la participació d'uns 48 jugadors i jugadores de més de 15 nacionalitats diferents, i també es faran exhibicions, clínics, xerrades i diferents activitats paral·leles a la competició.

Per Tram, aquesta edició consolida el torneig com una competició de referència del circuit internacional Uniqlo Wheelchair Tennis Tour i el posiciona com el "millor torneig de la categoria ITF2 de la Federació International de Tennis".