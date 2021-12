Una setmana més, el Viladamat continua al capdavant de la classificació del Grup 17 de Tercera Catalana després de superar el Cistella (2-0). Els gols d’Agus Redondo (10’) i Gil (51’) fan que els altempordanesos es consolidin una setmana més com a líders de la categoria amb trenta-quatre punts sense haver perdut cap partit, cinc per sobre el Bisbalenc que aquesta setmana ha golejat el Cadaqués (9-0).

Per la seva banda, el Sant Pere Pescador continua en plena forma i busca la segona plaça dels homes d’Albert Albert, i ho han demostrat aquest cap de setmana sobre la gespa imposant-se al filial de la Unió Esportiva La Jonquera (5-0). Els gols de Sarr (28’), Hachem (40’), Diallo (45’), El Khedar (77’) i Nierga (88’) fan que els homes de Carlos Santiago continuïn vius en la lluita per a la segona posició amb vint-i-cinc punts, quatre per sota el Bisbalenc.

Tanmateix, el Portbou ha aconseguit retrobar-se amb la victòria tres jornades després amb el triomf contra el Navata (1-3), gràcies als gols de Pablo Antolin (21’) i (29’), i Rojo (50’), per remuntar davant els navatencs, que s’han avançat en el marcador amb el gol de Vicente Castellón (1’), sense més premi.

Massa càstig per al Cadaqués a la Bisbal

L’ensopegada de la jornada l’ha protagonitzat el Cadaqués, que ha perdut clarament contra l’Atlètic Bisbalenc de l’altempordanès Albert Albert. 9-0 s’ha imposat el conjunt del Baix Empordà en un duel on els costaners han patit un càstig excessiu sobre el terreny de joc.