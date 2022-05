La baixa visió és la condició de la persona amb privació parcial de la vista, i és més freqüent del que sembla. De fet, es calcula que aquesta deficiència visual és set vegades més comuna que la ceguesa completa. Així mateix, no es pot corregir amb l’ús d’ulleres, lents de contacte o un procediment quirúrgic. Això és un greu problema, ja que les persones que pateixen aquest deteriorament de la capacitat cognitiva poden tenir problemes en el seu dia a dia.

És per aquest motiu, que fa temps que es treballa per desenvolupar ulleres electròniques per a combatre la baixa visió. N’hi ha moltes, però la que més destaca, tant per la tecnologia que fa servir com per la història que hi ha al darrere, és Biel Smartgaze, un dispositiu que compta amb la col·laboració d’Optipunt doctor Ahmad Zaben de Figueres per dur a terme el pla pilot.

Maria Constança i Jaume Puig són els fundadors de l’empresa Biel Glasses, start-up creadora de les ulleres Biel Smartgaze. Ells són els pares d’en Biel, un nen que va néixer amb baixa visió. És per això que van decidir dissenyar aquestes ulleres digitals intel·ligents que ajuden les persones amb aquesta problemàtica a millorar la seva mobilitat i autonomia personal. Utilitzen la visió 3D i algoritmes d’intel·ligència artificial per a detectar obstacles, forats, canvis en la superfície del terra i senyals del carrer. Alhora, fa servir també la realitat mixta per a mostrar-los d’una manera que els usuaris els puguin percebre amb la seva visió restant.

També inclou altres funcions. Algunes d’elles són el zoom i la millora de la imatge, entre altres, per a facilitar la lectura i altres tasques quotidianes, proporcionant una solució completa per a la baixa visió.

Les ulleres són personalitzables per a cada cas individual, per a aprofitar la visió restant del pacient i aconseguir la màxima autonomia possible.

Col·laboració amb Optipunt

Pel desenvolupament del programa pilot de Biel Smartgaze, es compta amb la col·laboració d’Optipunt Dr. Zaben, que ofereix servei d’optometria i telemedicina oftàlmica per a la detecció precoç de glaucoma i alteració de retina en les seves instal·lacions actuals.

És per això que Optipunt vol mobilitzar a la seva xarxa de pacients de baixa visió per a realitzar un estudi pilot amb Biel Glasses, per a provar les nostres ulleres i veure com poden millorar la qualitat de vida dels seus clients. I és que aquesta és una empresa consolidada, que atén pacients amb baixa visió des de 1997. Són coneguts pel seu servei al pacient, que es caracteritza per una comunicació permanent, una excel·lent atenció i un procés de millora permanent de coneixements i equipament tecnològic. També destaquen per tenir els millors centres de salut visual de les regions, sempre oferint innovacions en tecnologia d’assistència abans que altres empreses del sector. Val a dir que Optipunt és membre destacat de la SEEBV (Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión), la patronal del sector, que agrupa les òptiques més importants de l’estat especialitzades en baixa visió.

Tal vegada, l’òptica figuerenca destaca per l’aposta per les noves tecnologies que ha fet al llarg de la seva trajectòria. Amb la realització d’aquest pilot vol mantenir el seu lideratge en l’àmbit del seu territori d’influència, que són les comarques gironines. Optipunt és conscient de la gran demanda potencial que existeix en el mercat per una solució de les característiques de Biel Smartgaze, i és per això que ha volgut participar en el pilot, posant a disposició les seves instal·lacions i sobretot els seus clients per tal de fer-lo possible.

La prova pilot, una oportunitat

La prova pilot s’emmarca en un procés d’innovació en el sector biomèdic a Catalunya i a l’estat espanyol. I és que la metodologia que s’utilitza en el desenvolupament de les noves ulleres no només és un avenç per aquest nou producte, sinó per la innovació.

En aquest sentit, la col·laboració entre Biel Smartgaze i Optipunt Dr. Zaben és idònia, ja que els pacients de la consulta d’Optipunt coincideixen plenament amb el mercat objectiu del nou producte. És per aquest motiu que el pilot es realitzarà amb clients seleccionats per l’establiment figuerenc, als quals se’ls donarà l’oportunitat de provar el nou producte.