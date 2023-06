Magda Casamitjana va ser la primera dona alcaldessa de Roses i la darrera socialista en presidir un govern municipal a Roses fins al 2011. Tres mandats després, si no hi ha cap gir de guió, les sigles del PSC tornaran a ser presents a la presidència del plenari amb Josep Maria Martínez com a alcalde. En només set dies des de les eleccions del 28M, el PSC, Junts i Gent del Poble han lligat un acord de govern que deixa enrere l’anterior Pacte de Canyelles a tres bandes, amb ERC i Joan Plana, fins ara alcalde, com a grans damnificats malgrat haver estat els guanyadors del 28M.

Aquest diumenge, el nou tripartit rosinc emetia un comunicat per anunciar que les tres forces esmentades havien arribat a un acord, a partir del qual «s’ha establert un calendari de reunions de cara a tancar el cartipàs municipal i pactar el programa de govern». L’acord estableix que el PSC tindrà l’alcaldia els tres primers anys i Junts per Roses el quart any, d’aquesta manera, Josep Maria Martínez serà investit alcalde el pròxim 17 de juny i Sílvia Ripoll acabarà el mandat entre 2026 i 2027. El socialista Josep Maria Martínez serà el nou alcalde de Roses Les tres formacions van arribar a una entesa «després d’haver explorat altres possibilitats de pacte» i expressen el seu «convenciment que aquest acord és el que millor reflecteix el resultat electoral». Tot i que ERC va guanyar les eleccions, el nombre de regidors assolits, quatre, va ser el mateix que va obtenir el PSC. Junts, en va sumar tres, perdent-ne un respecte del 2019. Gent del Poble ha estat la clau de volta de l’acord, perquè ha mantingut els dos que ja tenia. El seu líder, Fèlix Llorens, té clar que «aquest és l’acord que millor reflecteix el resultat electoral». Des de feia mesos, la relació entre ERC i Junts en el govern no passava pel seu millor moment, especialment d’ençà que els republicans van donar l’esquena al projecte de crear piscines naturals a l’espai de l’antiga depuradora i que ja comptava amb el finançament de l’Estat. A ERC, aquest pacte ha caigut com un gerro d’aigua freda. Sobretot perquè Joan Plana, considera que «després de dos anys al capdavant de l’Ajuntament, el passat 28 de maig vàrem guanyar clarament les eleccions a Roses, en el global del municipi i en 9 dels 11 districtes electorals. Un resultat que, llença un primer missatge de la ciutadania Roses sobre qui vol que lideri el govern municipal en aquest mandat». ERC qualifica "d'incomprensible" el pacte tripartit de Roses i demana a Junts i Gent del Poble que es facin enrere El cap de llista republicà ressalta que «hem ofert des del primer dia a Junts i a Gent de Poble reeditar el govern que durant els últims quatre anys ha comandat l’Ajuntament. Un govern que, tot i les dificultats, ha aconseguit que en aquests quatre anys Roses hagi avançat més cap a un municipi socialment més just, ordenat i amable per a totes i tots». Joan Plana ha fet una proclama pública, aquest dilluns, per «evitar» el pacte. «Fins al dia 17 encara hi som a temps. Fem una crida als dirigents de Junts a seure a taula i negociar».