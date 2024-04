Els municipis pesquers de l'Empordà promouran l'Economia Blava amb una inversió de 950.629 euros

Els municipis pesquers de Cadaqués, l’Escala, Llançà, el Port de la Selva, Roses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i l’Estartit, del Grup d’Acció Local Pesquer de la Costa Brava, duran a terme 44 projectes que optaran a un ajut de 579.481 euros i suposaran una inversió de 950.629 euros.

Això s'ha anunciat en el marc de la fira Seafood, que ha aplegat aquest 25 d'abril, els projectes que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha seleccionat per optar aquest 2024 a les ajudes per promoure l’Economia Blava en els municipis pesquers de Catalunya. Són un total de 175 actuacions que poden accedir a un ajut total de 2,5 milions d’euros i suposaran una inversió en el territori de 5,7 milions d'euros.

Aquest import, cofinançat amb el Fons Europeu Marítim de Pesca i d’Aqüicultura, s’ha incrementat en més del doble respecte del pressupost del període anterior, passant d’1 milió a 2,5. D’aquesta manera, el nombre de projectes que opten a subvenció s’ha incrementat en 121 respecte de l’any 2023, quan en van ser 54, i els projectes es podran implementar a la totalitat del litoral pesquer català.

Els ajuts estan oberts a operadors públics i privats (administracions, empreses, entitats) de l’Economia Blava local que han presentat projectes adaptats a la implementació de l’estratègia aprovada per cada Grup d’acció Local Pesquer. Aquests grups són entitats sorgides per dissenyar i desenvolupar en el territori, de baix a dalt, estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix.

Els projectes finançats estaran adreçats a incrementar el valor afegit dels productes pesquers amb noves inversions en transformació, comerç al detall i restauració, a fomentar la divulgació i promoció de l’activitat pesquera a les confraries de pescadors, a la creació d’ocupació en altres sectors de l’Economia Blava, a la conservació i creació de patrimoni cultural a les viles marineres i el patrimoni mediambiental dels municipis pesquers i a reforçar el paper de les comunitats pesqueres en el turisme local i las governança dels recursos pesquers i les activitats marítimes.