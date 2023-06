ERC assegura que el pacte a tres bandes entre el PSC, Junts i Gent del Poble per desbancar la llista més votada és "incomprensible" i demana a les dues formacions amb qui ha format govern els últims quatre anys que ho reconsiderin i facin marxa enrere. El cap de llista d'Esquerra, Joan Plana, assegura que estan disposats a negociar sense línies vermelles i que per ells "no serà". En una roda de premsa on desenes de persones i membres del partit li han donat suport, Plana ha dit que "encara queda temps" per reconduir el pacte "entre els principals perdedors de la nit electoral".

El socialista Josep Maria Martínez serà el nou alcalde de Roses En aquest sentit, ha recordat que Esquerra va ser la llista més votada i que la seva prioritat sempre ha estat reeditar el pacte amb Junts i Gent del Poble. Fins i tot, ha dit, cedit a Junts l'últim any d'alcaldia. "Un oferiment que va ser rebutjat per la seva candidata al·legant que no se sentia legitimada", ha assegurat Plana.