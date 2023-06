Les formacions de Roses del PSC, Junts i Gent del Poble han arribat a un acord ferm aquest diumenge al migdia per governar plegats la pròxima legislatura. El pacte inclou partir-se l'alcaldia entre les dues formacions més votades: el PSC ho farà els tres primers anys de mandat i Junts hi governarà el darrer. El portaveu de Gent del Poble, Fèlix Llorens, ha explicat a l'ACN que han escollit pactar amb el PSC (en comptes de amb ERC, amb qui van governar l'última legislatura) perquè consideren que és "el que millor reflecteix el resultat electoral". Els socialistes van aconseguir quatre regidors com Esquerra, però 120 vots menys que els republicans. Llorens diu que "el pacte està molt avançat", però que "falta tancar serrells". D'aquesta manera, Josep Maria Martínez (PSC) serà el nou alcalde de Roses rellevant Joan Plana. Martínez ocuparà el càrrec durant el tres primers anys i després cedirà el seu lloc a Silvia Ripoll (Junts).