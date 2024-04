Sweetbox.cat, l'art de regalar moments especials

Sweetbox.cat és una empresa que va sorgir durant el confinament, quan les restriccions impedien celebrar les ocasions especials amb els nostres familiars i amics. "Per això, vaig inentar emular una manera de comunicació més tradicional com podia ser abans enviar-nos cartes i missatges escrits a mà", explica Sònia Jurnet, fundadora de l'empresa. Hi ha diversos models de caixa segons la finalitat i totes elles són personalitzables i de diversos preus. D'aquesta manera amb una Sweetbox.cat pots celebrar, tot i la distància, l'amor, l'amistat, un naixement, entre altres.

Cada caixa de regal de Sweetbox.cat està dissenyada per captar l'atenció i despertar emocions des del moment en què es rep. Cada detall està meticulosament seleccionat per crear una experiència de regal inoblidable.

El regal pel dia de la Mare

En aquest sentit, si no saps que regalar pel dia de la Mare i vols tenir un detall únic i diferent a Sweetbox.cat trobaràs diverses capces amb opcions 100% personalitzables amb diversos elements ideals per a elles. Entre altres coses trobareu una espelma aromàtica, punts de llibre, caramels i una tassa.

Sweetbox Spiritual / Sweetbox.cat

Capça personalitzada pels professors

Una altra de les Sweetbox.cat que s'ha de tenir present ara que ja s'acaba el curs escolar és la Teacher, amb detalls i sorpreses ideal pels mestres com: llaminadures, estoig, clauers, bolígrafs, etc. Tots ells detalls útils i originals pels professors i professores.

Sweetbox Teacher / Sweetbox.cat

Tot això, sense oblidar altres opcions com els esmorzars o berenars sorpresa, les caixes espirituals, les de comiat de solter o soltera, entre moltes altres. De fet Sweetbox.cat té una àmplia gamma de productes que permeten configurar una caixa per a cada ocasió i per a cada persona.

SweetSwettBox combinable amb xocolata. / Sweetbox.cat

Com funciona Sweetbox.cat?

A més, Sweetbox.cat fa que l'experiència de regalar sigui fàcil i convenient amb el seu servei de lliurament a domicili. Només cal que envieu un whatsapp al 625 37 44 62 o un correu electrònic a hola@sweetbox.cat amb la vostra consulta i l'empresa us atendrà el més ràpid possible. Us passaran un formulari per omplir i resoldran tots els dubtes que tingueu. El pagament es pot fer per transferència bancària o a través de bizum, i abans d'enviar la capça us passaran una foto de la vostra caixa perquè pugueu veure com ha quedat preparada. Es recomana fer l'encàrrec amb 24 hores d'antelació.