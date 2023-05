Junts per Catalunya ha celebrat un acte aquest matí a Cadaqués, on la llista del partit de cara a les eleccions municipals està íntegrament formada per dones. La trobada ha comptat amb la Presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales; l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la diputada Judith Toronjo, la candidata de Juntes per Cadaqués, Ester Martín, i la resta de dones que integren la llista. També hi han assistit la candidata de Junts a la Jonquera, Miriam Lanero, i la candidata a Roses, Sílvia Ripoll.

Laura Borràs ha reivindicat el feminisme de Junts davant el perill que suposa l’extrema dreta per als drets de les dones: “des de Junts també treballem per frenar els discursos d’odi i l’avenç de l’extrema dreta, perquè no es vulnerin més els drets de les dones”. Borràs ha reivindicat “educar en polítiques feministes”, perquè “el feminisme impulsa societats més justes i busquen aquesta justícia social” i ha fet una crida a lluitar contra tot allò que atempta contra la igualtat, com la violència de gènere o la bretxa salarial. En aquest sentit, ha valorat molt positivament la candidatura: “avui podem dir que aquest grup de dones a Cadaqués fan un pas endavant trencant totes les pors per servir la gent de Cadaqués i per donar un exemple a tot el país” i ha argumentat que “és fonamental que les dones siguem presents en tots els àmbits de la societat i fer-ho en igualtat de condicions”. Al seu torn, la candidata Ester Martín ha explicat la raó per la qual la llista està formada només per dones: “hem intentat fer un homenatge a totes les dones de Cadaqués. El poble és un matriarcat i estic molt contenta de viure en aquest poble i formar part d’aquest matriarcat”. En l’acte, les candidates de Cadaqués han explicat les diverses propostes que tenen pels veïns i veïnes del municipi.