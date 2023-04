Figueres Futur ha presentat la candidatura que es presenta a les eleccions municipals del proper 28 de maig amb l’objectiu de provocar una sacsejada a la política local i liderar una nova etapa de transformació de la ciutat. La llista està encapçalada en els cinc primers llocs per Carles Arbolí, Alba Albert, Jaume Baraut, Cristina Camó i Quim Carreras, i presenta com a lema ‘Som com tu. El partit de Figueres’. La candidatura té una mitjana d’edat inferior als 40 anys i està representada per 12 homes i 12 dones.

El candidat a l’alcaldia de Figueres Futur, Carles Arbolí, assegura que “Figueres ha tocat fons en aquest mandat després de 10 anys de davallada i ara ens trobem, un cop més, atrapats en un bucle entre uns que volen seguir governant i uns altres que volen tornar”. Arbolí considera que la única manera de trencar aquest escenari “passa perquè a l’Ajuntament de Figueres hi estigui representat un partit figuerenc, que no depengui de cap formació política catalana o estatal, i que es comprometi exclusivament amb la ciutat”. I com a punt de partida, tota una declaració d’intencions: “No ens agraden els experiments extranys i que ningú es pensi que Figueres Futur és una candidatura a la contra o a favor de ningú. Ens presentem per ser útils a la ciutadania, canviar les coses de veritat, i ser decisius per governar i trencar les inèrcies negatives que arrosseguem des de fa massa anys”. En aquest sentit, tots els candidats que van a la llista electoral de Figueres Futur renunciaran per escrit a tenir càrrecs polítcs en altres administracions i institucions, tant a nivell comarcal com gironí, català o estatal. D’aquesta forma, el compromís, que signaran de forma individual, és que si surten escollits la seva activitat política serà només com a regidors o regidores a l’Ajuntament de Figueres i no podran tenir cap altre càrrec públic aliè al consistori. Una altra característica de la llista és la de renovació, sense cap candidat que hagi format part d’anteriors equips de govern de la ciutat, sigui de l’actual mandat o dels passats, amb l’objectiu que la necessària regeneració política i de cares sigui real i efectiva.